Alman Kadınlar Güneydoğu'ya Hayran Kaldı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Alman Kadınlar Güneydoğu'ya Hayran Kaldı

Almanya'dan gelen 105 kadın, Diyarbakır ve Mardin'in kültürel zenginliklerine hayran kaldı.

20.04.2025 15:04
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AZİZ ASLAN/HALİL İBRAHİM SİNCAR - Almanya'nın farklı şehirlerinden gelen çoğunluğu gurbetçi 105 kadın, Diyarbakır ve Mardin'e hayran kaldı.

Almanya'dan bir seyahat acentesi tarafından düzenlenen Güneydoğu Anadolu turuna katılan çoğunluğu Türk 105 kadın, Mardin ve Diyarbakır'ı da ziyaret etti.

İlkbaharın gelişiyle yerli ve yabancı turist sayısının her geçen gün arttığı Diyarbakır'da, merkez Sur ilçesi tarihi Ongözlü Köprü'de davul zurna eşliğinde karşılanan kadınlar, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan tarihi surlar, İçkale Müze Kompleksi, İslam aleminin 5. Harem-i Şerif'i kabul edilen Ulu Cami, Dört Ayaklı Minare, Ongözlü Köprü, Hasanpaşa Hanı, Surp Giragos Ermeni Kilisesi, Zerzevan Kalesi gibi çok sayıda tarihi yeri gezdi, tescilli lezzetleri tatma fırsatı buldu.

Kadınlar, Mardin'de de Deyrulzafaran Manastırı, Dara Antik Kenti, Kasımiye Medresesi, Mardin Müzesi gibi çok sayıda tarihi ve kültürel mekanı gezdi.

"Güven içinde herkes gelebilir"

Almanya'dan kadınları getiren seyahat acentesi yetkilisi Elif Savluk, AA muhabirine, Güneydoğu'nun kültürel olarak dolu bir bölge olduğunu söyledi.

Bölgeyi herkesin görmesini istediği için tur planlaması yaptığını anlatan Savluk, şunları kaydetti:

"105 kadını turla getirdik ve haftaya da aile grubu için planlama yapıyoruz. Güneydoğu'nun kültürünü göstermek istiyoruz. Bölge halkı çok sıcakkanlı. Misafirperver oldukları için gittiğimiz yerlerde ikramlarda bulunuyorlar. Tura katılan kadınların hepsi çok memnun. Şu ana kadar hiçbir şikayet almadık ve her şey yolunda. Geziyoruz, eğleniyoruz. Güven içinde herkes gelebilir. Güven ve huzur içinde herkesin buraları görmelerini istiyorum."

"105 kadın misafirimiz Güneydoğu'ya hayran kaldı"

Türkiye'deki bir seyahat acentesinin yetkilisi Murat Güler ise bu mevsimde Fransa, İngiltere ve Almanya'dan bölgeye çok tur talebi olduğunu belirtti.

Bölgenin güzelliklerini, tarihini ve kültürel dokusunu misafirlere en güzel şekilde tanıttıklarını dile getiren Güler, genellikle 40 kişilik gruplarla tur düzenlendiklerini, ilk kez hepsi kadın olmak üzere 105 kişiyle tura çıktıklarını kaydetti.

Kadınların çok memnun olduğunu belirten Güler, "Herkesi bölgeyi gezmeyi tavsiye ediyoruz. Turlara katılanlar ülkelerine döndüğünde bölgeyi tavsiye ediyor. Kadın misafirlerimiz Güneydoğu'ya hayran kaldı." ifadelerini kullandı.

"Gezilecek ve görülecek çok güzel yerler var"

Tura katılan Birsen Güley de Diyarbakır'a ilk kez geldiğini ve bölge illerinde tarihi mekanları görmenin mutluluğunu yaşadıklarını anlattı.

Kadınlarla çok güzel bir şekilde organize olduklarını ifade eden Güley, her şeyin çok güzel geçtiğini ve turdan memnun kaldıklarını söyledi.

Güley, "Tarihi Ongözlü Köprü ve Dicle Nehri çok güzel. Davul ve zurnayla karşılandık. Halay çektik. Gezilecek ve görülecek çok güzel yerler var. Bölgenin lezzetlerini tattık. Hepsi çok güzel." dedi.

Emel Bal ise ilk kez Güneydoğu turuna katıldığını ve bambaşka güzelliklerle karşılaştıklarını belirtti.

Bal, "Bura buram buram tarih kokuyor. İnsanları çok samimi, sıcak ve güleryüzlü. Diyarbakır'da ciğer kebabını deneyeceğim. Çok kişi bana tavsiyede bulundu. Herkesin buraya gelmesini tavsiye ederim." diye konuştu.

Aslen Düzceli olduğunu dile getiren Selenay Çetiner, her yıl memlekete gittiklerini ancak Mardin'e ilk kez geldiğini, yöreyi beğendiğini söyledi.

Arzu Söylemez, ilk defa geldikleri bölgeyi gezdiklerini ve çok memnun kaldıklarını kaydetti.

Zeynep Özkaplan, tarihi yapıları gezerek bilgi edindiklerini dile getirdi.

Hamide Belpınar da geçen yıl Güneydoğu turuna katıldıklarını, çok beğendikleri için bu yıl da gelmek istediklerini belirtti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Alman Kadınlar Güneydoğu'ya Hayran Kaldı - Son Dakika

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