'Altay Toplulukları Sempozyumu' sona erdi - Son Dakika

'Altay Toplulukları Sempozyumu' sona erdi

8 ülkeden 80 akademisyen tebliğ sundu

BURSA - Osmangazi Belediyesi'nin ev sahipliğinde bu yıl 9'uncusu gerçekleştirilen 'Altay Toplulukları Sempozyumu' sona erdi.

Dört gün süren ve 8 farklı ülkeden 80 Altayist akademisyenin katıldığı sempozyumun kapanış bildirgesini okuyan Prof. Dr. İlhan Şahin, "Akademisyenleri buluşturan böylesine anlamlı bir organizasyona kusursuz bir ev sahipliği yapan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ve ekibine, tüm katılımcılar adına çok teşekkür ediyorum" dedi.

Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde gerçekleştirilen ve konu başlığı 'Destanlar ve Destan Kültürü' olarak belirlenen sempozyum, 20 oturum olarak gerçekleştirildi. Altay topluluklarının kültür ve değerlerini bilimsel olarak ortaya koymayı hedefleyen sempozyumlar serisinin, bugüne kadar 2 yılda bir gerçekleştirildiğini, sempozyumun akademisyen ve dinleyici açısından gördüğü ilgi sebebiyle önümüzdeki yıl da yapmayı planladıklarını söyleyen Prof. Dr. Şahin, "Sempozyumumuza farklı ülkelerden 80 Altayist akademisyen katılarak tebliği sundular. Akademisyenleri bir araya getiren, ayrıca, Altay topluluklarının kültür ve medinyet değerlerini bilimsel ve akademik olarak ortaya koyan sempozyumumuzu, gördüğü yoğun ilgi sebebiyle önümüzdeki yıl da yapmayı planlıyoruz" diye konuştu.

Sempozyumun kapanışında konuşan bir diğer isim Prof. Dr. Naciye Ata Yıldız da, sempozyumun ilmi ve akademik açıdan son derece verimli geçtiğini söyledi. 40 yıldır cevabını aradığı bazı soruların cevaplarını bu sempozyumda bulduğunu söyleyen Prof. Yıldız, "Afrasyab ile Alper Tunga'yı hep aynı şahıs gibi değerlendirirdik. Ama, burada değerli hocalarımın yaptığı sunumlarda bu kişilerin farklı kişiler olabileceğini düşünme, görme durumunda kaldık. Her biri ayrı ayrı emek verilmiş, özgün çalışmalar olarak hazırlanıp gelmiş. Bu çalışmaların önümüzdeki yıllarda başka çalışmalara da yol açacağına eminim" dedi.

Tarihçi Prof. Dr. Yusuf Oğuzoğlu da, kalıcı olanın öncelikle 9. Altay Toplulukları Sempozyumunun yapılmış olması olduğunu belirttiği konuşmasında şunları söyledi: "Bugüne kadar gerçekleştirilen 8 sempozyumda sunulan bildirgeler, kitaplaştırılarak bastırıldı. Bunlar Türk tarih ve kültürü, Altay ve Asya araştırmaları yapacaklar için büyük bir kaynak. Sadece siyasi tarih değil, din ve kültür konularını da ayrı ayrı inceleyen bildirilerin yer aldığı kitaplar. Emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum"

Sempozyumun kapanış oturumunda konuşan Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Cem Kürşad Hasanoğlu, geçen ay düzenledikleri "Uluslararası Orhon Yazıtları ve Türk-Moğol İlişkileri Sempozyumu'nun ardından ev sahipliği yaptıkları Altay Toplulukları Sempozyumu'nun kültürel ve akademik açıdan dolu dolu geçtiğine inandığını söyledi. Hasanoğlu, "Dünyanın dört bir yanından gelen akademisyenlerin bir araya geldiği böyle bir başarılı sempozyuma ev sahipliği yapmaktan büyük bir mutluluk duyduk. Sempozyumların meyvesi kitap. Biz de, kitabı çıkartacağımız günü sabırsızlıkla bekliyorum" dedi.

Sempozyumun en dikkat çekici noktalarından birinin de, katılımcıların kendi dillerini konuşuyor olması olduğuna işaret eden Cem Kürşad Hasanoğlu, "Sempozyum süresince katılımcılar Rusça değil de Türki dillerde, Türkçe, Özbekçe, Kırgızca konuşup anlaşabiliyor. Daha önce katıldığım sempozyumlarda katılımcıların Rusça'yı daha fazla konuştuğunu görüyordum. Bu da, çok gurur verici diye düşünüyorum. Demek ki, yapılan çalışmalar meyvelerini veriyor. Başta İlhan hocam olmak üzere bu işe emek veren hocalarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Başkanımız Mustafa Dündar başta olmak üzere, Osmangazi Belediyesi olarak sadece klasik belediyecilik yapmıyoruz. Kültüre, sanata ve spora da ciddi yatırım yapıyoruz. Kültür olmazsa milletler ayakta kalamaz. Bu duygu ve düşüncelerle çalışıyoruz. Bundan sonra da çalışmaya devam edeceğiz. Sırada Yörükler Sempozyumu, Ahmet Cevdet Paşa Sempozyumu gibi sempozyumlar gerçekleştireceğiz. Biz, bu işe gönül verdik" diye konuştu.

Sempozyumun kapanış oturumuna başkanlık eden Prof. Dr. İlhan Şahin, Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Cem Kürşad Hasanoğlu'nun konuşmasının ardından, kapanış bildirgesine önümüzdeki günlerde düzenlenecek olan "Yörükler Sempozyumunu' bir madde olarak eklemeyi oylamaya sundu. Katılanların tamamı, o sempozyumun adının sonuç bildirgesinde yer almasını kabul etti.