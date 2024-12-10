Altın Baklava Film Festivali Başladı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Altın Baklava Film Festivali Başladı

Altın Baklava Film Festivali Başladı

HKÜ tarafından düzenlenen festival, genç sinemacılara platform sunuyor ve 103 ülkeden 1555 film başvurdu.

10.12.2024 13:18
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Gaziantep'te Hasan Kalyoncu Üniversitesince (HKÜ) düzenlenen Altın Baklava Film Akademisi 9. Uluslararası Öğrenci Film Festivali başladı.

HKÜ Rektör Yardımcısı ve İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rengin Küçükerdoğan, açılış töreninde, festivalin büyük bir organizasyon olduğunu söyledi.

Katılımcılara teşekkür eden Küçükerdoğan, şöyle konuştu:

"Bu serüvende böyle bir etkinlikte arkanızda iyi bir ekip olmazsa bir şey yapamazsınız. Ekip çok önemli, ekip olalım. Sizler burada öğreneceksiniz bunları ekip olarak. Festivalimizin iki temel amacı var. Birinci amacımız, genç sinemacı adaylarını bir araya getirmek, etkileşim halinde olmalarını sağlamak ve ödüllendirerek özgüven kazandırmak. Sanatsal ifade özgürlükleri aktarmak için güçlü bir platform ortaya koymak. İkinci amacımız ise akademi olma özelliğidir. Burası sadece film yarıştığı festival değil burası bir akademi. Buradaki söyleşilerle deneyim paylaşımı yapacaksınız."

Festival Koordinatörü Prof. Dr. Bülent Küçükeroğan da festivalde emeği geçenlere teşekkür etti.

Festivalin hayırlı olmasını dileyen Küçükerdoğan, "Önemli olan uluslararası ve sürdürülebilirliği olan büyük bir etkinlik yapmak. Bunun devamı önemli ve başarıyoruz. Çok mutluyuz ve amacımız yeni yetenekler keşfetmek ve sizleri bir araya getirmek." dedi.

103 ülkeden 1555 film başvurusunun yapıldığı festival, 12 Aralık'ta gala gecesi ve ödül töreniyle sona erecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Altın Baklava Film Festivali Başladı - Son Dakika

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