Altın Portakal'da Balaban Kardeşlerin Belgeseli - Son Dakika
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Kültür Sanat

Altın Portakal'da Balaban Kardeşlerin Belgeseli

Altın Portakal\'da Balaban Kardeşlerin Belgeseli

61. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 'İkiz Başpehlivanların Öyküsü: Balaban' belgeseli gösterildi.

11.10.2024 16:40
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ANTALYA Altın Portakal Film Festivali'nde, başpehlivanlar İsmail Balaban ve Turan Balaban'ın yaşam hikayelerini konu edinen 'İkiz Başpehlivanların Öyküsü: Balaban' belgeselinin gösterimi yapıldı.

Bu yıl 61'incisi düzenlenen 'Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin, 'Ulusal Belgesel Özel Gösterim' kategorisinde, yönetmen Hasan Hüseyin Alkan'ın, 'İkiz Başpehlivanların Öyküsü: Balaban' isimli belgeseli gösterildi. Kırkpınar Güreşleri'nde altın kemer kazanan başpehlivan İsmail Balaban ve ikiz kardeşi başpehlivan Turan Balaban'ın hayat ve başarı hikayelerinin ve geleneksel yağlı güreşlerin anlatıldığı belgeseli, Atatürk Kültür Merkezi Perge Salonu'nda izlenime sunuldu. Filmi, yönetmen Hasan Hüseyin Alkan ile İsmail ve Turan Balaban kardeşler, sinemaseverlerle birlikte izledi.

Kaynak: DHA

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