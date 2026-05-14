Edebiyat Sokağı ile Gençlere İlham

14.05.2026 15:26
Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde İstanbul Ticaret Odası Şehit Süleyman Turan Anadolu Lisesi'nde düzenlenen 'Edebiyat Sokağı' açılışı ve şiir programı, edebiyatın birleştirici gücünü yansıttı. Öğrencilerin edebi çalışmaları büyük beğeni toplarken, programda şiirler seslendirildi ve edebiyatın genç nesiller üzerindeki olumlu etkisine vurgu yapıldı.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde İstanbul Ticaret Odası Şehit Süleyman Turan Anadolu Lisesi'nde düzenlenen "Edebiyat Sokağı" açılışı ve şiir programı edebiyatın birleştirici ve geliştirici gücünü yansıtan özel anlara sahne oldu.

Programa Altıntaş İlçe Milli Eğitim Müdürü Tuba Sinan katılım sağlarken, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Serdar Koyuncu da kendisine eşlik etti. Okul yönetimi, öğretmenler, öğrenciler ve davetlilerin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, öğrencilerin hazırladığı edebi çalışmalar büyük beğeni topladı.

Program kapsamında açılışı gerçekleştirilen "Edebiyat Sokağı", Türk ve dünya edebiyatına yön veren önemli yazar ve şairlerin eserlerinden parçalar, edebi sözler ve görsel çalışmalarla donatıldı. Öğrencilerin edebiyata olan ilgisini artırmak, okuma kültürünü yaygınlaştırmak ve sanatsal bakış açılarını geliştirmek amacıyla hazırlanan alan, katılımcılar tarafından ilgiyle incelendi.

Açılışın ardından gerçekleştirilen şiir programında öğrenciler tarafından seslendirilen şiirler duygu dolu anlar yaşattı. Türk edebiyatının seçkin eserlerinden örneklerin okunduğu programda, öğrencilerin sahne performansları izleyicilerden takdir topladı. Şiirler aracılığıyla sevgi, vatan, umut ve insanlık gibi evrensel temalar ön plana çıkarıldı.

Program boyunca öğrencilerin sanatsal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlayan bu tür etkinliklerin önemine vurgu yapılırken, edebiyatın genç nesiller üzerindeki olumlu etkisine dikkat çekildi. Katılımcılar, öğrencilerin hazırladığı etkinliklerin büyük emek ve özveriyle hazırlandığını ifade ederek programda emeği geçen öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

