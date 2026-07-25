Altıntaş’ta "Çocuk Şenliğine yoğun ilgi

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde, "Parkta Hayat Var" projesi kapsamında düzenlenen "Çocuk Şenliği" etkinliği, renkli görüntülere sahne oldu.

Etkinliğe katılan Altıntaş Kaymakamı Ayşegül Yıldırım, çocuklar ve vatandaşlarla bir araya gelerek etkinlik alanını gezdi. Çocuklarla yakından ilgilenen Kaymakam Yıldırım, onlarla sohbet edip oyun ve etkinliklere eşlik ederek mutluluklarına ortak oldu.

Şenlik boyunca gerçekleştirilen sosyal, kültürel ve eğitsel faaliyetleri de ilgiyle takip eden Yıldırım, çocukların keyifli vakit geçirmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Programın sonunda Kaymakam Ayşegül Yıldırım, etkinliğin düzenlenmesinde emeği bulunan Altıntaş Belediye Başkanı Hikmet Tunç'a ve organizasyonda görev alan tüm personele teşekkür etti.