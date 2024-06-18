Ambarköy ile geçmişe yolculuk - Son Dakika
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Kültür Sanat

Ambarköy ile geçmişe yolculuk

Samsun'un Ladik ilçesinde bulunan Ambarköy Açık Hava Müzesi, ziyaretçilerini geçmişe götürüyor. Osmanlı dönemi ahşap mimarisini yansıtan köyde bulunan cami, evler, ambarlar ve diğer yapılar, ziyaretçilere Samsun'un geçmişini ve köy hayatını hatırlatıyor. Ayrıca müze alanında yer alan restoran, yerel yemeklerin tadını çıkarmak için ideal bir mekan olarak hizmet veriyor.

18.06.2024 11:08
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Ambarköy ile geçmişe yolculuk

Ambarköy Açık Hava Müzesi, ziyaretçilerini geçmişe götürüyor

SAMSUN - Samsun'un Ladik ilçesinde bulunan "Ambarköy Açık Hava Müzesi", ziyaretlerini geçmişe götürüyor.

Ladik Kaymakamlığının 2010 yılında 14 bin metrekarelik alanda kurduğu Ambarköy, ahşap mimarisi açısından Osmanlı dönemi özelliklerini yansıtıyor. 22 buğday saklama ambarı, 4 ahşap ev, 2 sergen, 2 mısır serenderi ve 4 su kuyusuna sahip köy, 300 yıllık Şeyhülislam Mehmet Efendi Ahşap Camisi ile de göz kamaştırıyor. Açık hava müzesi konseptli Ambarköy, ziyaretçilerini geçmişe yolculuğa çıkarıyor.

Ambarköy ile ilgili açıklamalarda bulunan Samsun Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz, "Ladik Ambarköy, çok özel bir yer. Ambarköy adeta bir açık hava müzesi şeklindedir. Samsun'a ait köy değerlerini, özellikle taşra değerlerini, iç içe bir arada tamamını görebileceğiniz ender yerlerden birisidir" dedi.

"Burada Samsun'un geçmişi var"

Müzenin Ladik Kaymakamlığı tarafından Samsun'a kazandırıldığını hatırlatan Almaz,

"Burada çok eski bir cami var ve bu tescilli bir camidir. Değirmen odalarımız, un odalarımız, köprülerimiz, çeşmemiz var. Burada bir restoranımız var. Orada yerel yemeklerin sunulduğu bir yer var. Burası hem gezinti hem de mesire yeridir. Buralarda insanlar oturuyorlar, çay içiyorlar, sohbet ediyorlar, yemek yiyorlar. Samsun'a ait kahvaltı ve diğer yemeklerden tadıyorlar. Böylece burada böyle Samsun'u canlandırdık. Minyatür bir Samsun canlandırıldı ve bunu turizme açtık. Buradan gelip geçen tüm misafirlerimiz burayı çok beğeniyorlar. Bize çok güzel dönüşleri oluyor. Diyorlar ki 'burada çok özel bir kültür tattık. Yerel havayı tattık. O eski köy hayatını hatırladık. O eski Samsun yaşantısını hatırladık' diye böyle dönüşler var. Biz tam da biz bunu hedeflemiştik. Zaten burada küçük de bir müzemiz var. Aynı zamanda küçük bir kafeteryamız var. Muhtar evi var. Kısaca burada Samsun'un geçmişi var" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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