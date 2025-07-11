Ambulansla Doğan İkizlere Sürpriz Doğum Günü - Son Dakika
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Kültür Sanat

Ambulansla Doğan İkizlere Sürpriz Doğum Günü

Ambulansla Doğan İkizlere Sürpriz Doğum Günü
11.07.2025 11:21
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Sağlık çalışanları, yolda doğum yapan Nesrin Gümüş'ün ikizlerine 1. yaş sürprizi düzenledi.

Mersin'de sağlık çalışanları, geçen yıl ambulansla hastaneye götürülürken yolda doğum yapmasını sağladıkları Nesrin Gümüş'ün 1 yaşına giren ikiz bebekleri Furkan ve Seher için sürpriz doğum günü kutlaması organize etti.

Mezitli ilçesi Kuyuluk Mahallesi'nde yaşayan 40 yaşındaki Nesrin Gümüş, 11 Temmuz 2024'te 29 haftalık hamileyken sancısının tutması nedeniyle ambulansla hastaneye götürülürken 112 ekibinin yardımıyla yolda doğum yaptı.

Acil tıp teknisyeni Osman Özer'in kullandığı ambulansta görevli paramedik Fatma Üçüncü ve Zeynep Öztürk tarafından gerçekleştirilen doğumda dünyaya prematüre gelen Furkan ve Seher, 1 yaşına girdi.

Mezitli 3 No'lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunda görevli ekip, araçta dünyaya gözlerini açmalarına şahit oldukları ikizlerin ilk doğum günlerinde yanlarında olabilmek için doğum günü kutlaması organize etti.

Ekip, ambulans ve çeşitli sağlık ekipmanlarının figürleriyle süslenen yaş pasta yaptırıp aileye ziyarette bulundu.

Aileyi kutlayan sağlık çalışanları, ikizlerle pastadaki mumları üfledi.

"Bir yıl sonra ikizleri ziyaret etmek beni gururlandırdı"

Acil tıp teknisyeni Özer, AA muhabirine, ikizleri tekrar gördükleri için mutlu olduklarını söyledi.

Anne Nesrin Gümüş'ün 2019'da kendi kullandığı ambulansla hastaneye götürülürken oğlu Erhan'ı doğurduğunu anımsatan Özer, "İkizlerle aramda bir ortak nokta daha var. Ağabeyleri de daha önce yine benim kullandığım ambulansta dünyaya gelmişti. Bir yıl sonra ikizleri ziyaret etmek beni gururlandırdı. Kendimi çok şanslı hissediyorum." dedi.

"Onları bu halleriyle görmek bizi çok mutlu etti"

Paramediklerden Fatma Üçüncü de ikizleri hiç unutmadığını vurgulayarak, "İkizlerimiz gözlerini ilk kez bizim kucağımızda açtılar. Doğduklarında çok küçüktüler, şimdi büyümüşler. Onları bu halleriyle görmek bizi çok mutlu etti." diye konuştu.

Zeynep Öztürk de ikizleri sağlıklı görmekten dolayı sevinç yaşadıklarını anlattı.

Anne Nesrin Gümüş ise ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek, "Ambulansta doğum yapmak zordu ama arkadaşlar yardımcı oldu. Allah razı olsun, çocuklarımın doğum gününü kutlamaya geldiler. Hepsine çok teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Ambulansla Doğan İkizlere Sürpriz Doğum Günü - Son Dakika

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