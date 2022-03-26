'Anadolu'dan Esenler' belgesel dizisinin galası gerçekleştirildi - Son Dakika

- 'Anadolu'dan Esenler' belgesel dizisinin galası gerçekleştirildi

Programda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Binali Yıldırım "Memleket hasretini gidermek için tasarlanmış güzel bir proje"

İSTANBUL - Esenler Belediyesi, Türkiye'nin cennet köşelerini karış karış gezerek 22 şehirdeki 125 köyü 'Anadolu'dan Esenler' adlı belgesel dizisinde topladı. Belgesel dizisinin galasında konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Binali Yıldırım projeyi beğendiğini belirterek "Memleket hasretini gidermek için tasarlanmış güzel bir proje" dedi.

Esenler Belediyesi, Niğde, Kayseri, Sivas, Trabzon, Çankırı, Siirt ve Bitlis gibi 22 şehrin 125 köyünü karış karış gezerek 'Anadolu'dan Esenler' adlı bir belgesel dizisine imza attı. Memleket hasretini dindirmesi hedeflenen belgesel dizisinde, köylerin tarihi ve doğal güzellikleri, yöresel tatları ile örf ve adetleri iç ısıtan görüntülerle izleyiciyle buluştu. Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde dizinin galası için düzenlenen programa AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Binali Yıldırım, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, TRT Genel Müdürü Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı ve birçok vatandaş katıldı. Gelecek kuşaklara ata topraklarını yakından tanıtması hedeflenen belgesel dizisi ile Anadolu'nun saklı kalmış güzellikleri yeniden ortaya çıktı. Gala programında Dost Meclisi Grubu '7 Bölge 7 Türkü' konseriyle dinleyicilere müzik ziyafeti yaşattı.

"Memleket hasretini gidermek için tasarlanmış güzel bir proje"

Projeyi beğendiğini dile getiren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Binali Yıldırım, "Herkes bu filmi seyredince kendi çocukluğundan bir kesit gördü, duygulandı o günlere gitti. Orada yaşadıklarını film şeridi gibi kafasından geçirdi. Peki biz köyümüzü memleketimizi acı tatlı hatıralarımız olan bu yerleri niye bırakıp geldik? Çünkü daha iyi bir gelecek herkesin hakkı. Şimdiyse artık bizim doğumuzdaki ülkeler için Almanya biziz. Avrupa biziz. Onlar da bu tarafa doğru göç ediyor. Gitmesek de gelmesek de o köy bizim köyümüzdür. Artık o köylere gidiliyor geliniyor çünkü köylerimizin yollarını yaptık. Yolları böldük Türkiye'yi birleştirdik. Yolları böldük gönülleri birleştirdik. AK Parti'den önce hatırlayın dernekler niye kuruldu. Her köyün derneği var. O zamanlar devletin eli oralara ulaşmadığı için para toplarlar köy odası yapılır, fırın yapılır, yol yapılır. Köyün ne ihtiyacı varsa o yapılır. Devletin elinin uzanmasını beklemeden vatandaş dayanışmayla bu işi yapılırdı. Şimdi bunlar geride kaldı. Elhamdülillah devletimiz hükümetimiz duyarlı. Ulaşmadığı erişmediği yer yok. Değerli kardeşlerim bu proje çok güzel bir proje. Memleket hasretini gidermek için tasarlanmış güzel bir proje. Teknoloji artık çok gelişti. Köyünü görmek istediğinde burada çekilen filmleri izliyorsun. Çocuklarına izletiyorsun. Sadece Esenler'deki yüzbinlere hizmet etmek yetmiyor. Onların geçmişteki hatıralarına da dokunmak gerekiyor. Bunu da Tevfik Başkanımız akıl etmiş çok güzel yapmış tebrik ediyorum. Elinize yüreğinize sağlık emeği geçen herkesi kutluyorum" dedi.

"Memleketini söylemekten utananlardan değil memleketiyle gurur duyanlardanız"

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ise konuşmasında "Memleketin neresidir derken memleketini söylemekten utananlardan değil memleketiyle gurur duyanlardanız. Esenler'e şöyle baktığımızda 30-35 yıllık bir tarihi var. Bu 30-35 yıllık tarihinde kimimiz Bayburt'tan kimimiz Trabzon'dan kimimiz Sivas'tan gelmişiz. Burayı kendimize vazgeçilmez bir yaşam alanı olarak belirlemişiz. Bu şehir bize gönlünü açtı. Bu şehir bize sevgisini açtı. Sevdasını verdi. Bu şehir bize evlat verdi, AŞ verdi, iş verdi, mekan verdi ve o doğduğumuz yerden doyduğumuz yere gelip artık burada yaşamaya başladık. Burası da bizim memleketimiz. 125 köyümüze giderek belki günlerce kalarak oradaki bütün kardeşlerimizle konuşarak oradaki bütün hatıraları kayda geçirerek dedik ki, hangi memleketin hangi köyüyse bir araya geldiğinde hangi tuşa bastığında özlem ve hasret diyarına bir selam göndermek istiyorsa tuşa bastığında memleketine gitsin, izlesin görsün. Oranın o duygu zenginliğiyle beraber yeni bir duyguya yeni bir heyecana bürünsün" ifadelerini kullandı.