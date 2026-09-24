Anadolu Harikalar Diyarı'nda 10 yıl sonra 2 deve kuşu yavrusu yumurtadan çıktı - Son Dakika
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Anadolu Harikalar Diyarı'nda 10 yıl sonra 2 deve kuşu yavrusu yumurtadan çıktı

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Anadolu Harikalar Diyarı\'nda 10 yıl sonra 2 deve kuşu yavrusu yumurtadan çıktı
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi'nde kuluçkadaki 11 yumurtadan 2 deve kuşu yavrusu çıktı. Deve kuşları 10 yıl aradan sonra yumurta bıraktı; yavrulardan biri 6 gün önce, diğeri dün dünyaya geldi, kalan 9 yumurta kuluçkada.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi'nde kuluçka sürecinin ardından 2 deve kuşu yavrusu yumurtadan çıktı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, hayvanların doğal davranışlarını sürdürebilmelerine imkan sağlayan hayvanat bahçesinde aynı habitatta bulunan deve kuşları, 10 yıl aradan sonra 45 gün önce toplam 11 yumurta bıraktı.

Kuluçka sürecinin ardından yavrulardan biri 6 gün önce, diğeri dün yumurtadan çıktı.

Anne deve kuşları, kalan 9 yumurtanın üzerinde kuluçkaya devam ediyor.

Veteriner hekimler ve uzman bakıcılar tarafından hayvanların sağlık, beslenme ve yaşam koşullarının düzenli olarak takip edildiği Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesi, 136 farklı türden yaklaşık 1600 hayvana ev sahipliği yapıyor.

Kaynak: AA
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