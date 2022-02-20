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Anadolu motifli halılar yabancıların gözdesi - Son Dakika

Anadolu motifli halılar yabancıların gözdesi

20.02.2022 12:29

Anadolu motifli halılar yabancıların gözdesi Kahramanmaraş'ta 5 noktada oluşturulan atölyelerde 93 kadın ilmek ilmek halı dokuyor Kahramanmaraş'ta kadınların ilmek ilmek dokuduğu Anadolu motifli halılar, Avrupa ülkeleri ve ABD'nin ardından Japonya'ya da ihraç ediliyor.

Anadolu motifli halılar yabancıların gözdesi

Kahramanmaraş'ta 5 noktada oluşturulan atölyelerde 93 kadın ilmek ilmek halı dokuyor

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta kadınların ilmek ilmek dokuduğu Anadolu motifli halılar, Avrupa ülkeleri ve ABD'nin ardından Japonya'ya da ihraç ediliyor.

Merkez Dulkadiroğlu ve Türkoğlu ilçelerinde yaşayan köylü kadınlar, Anadolu kültürünün motiflerini halılara işliyor. Kadınlar Anadolu köy hayatını anlatan, kök boyasından hayat ağacı motifleriyle halı dokuyor.

93 kadının çalıştığı atölyelerde üretilen halılar, Avrupa ülkeleri ve ABD ile Japonya'ya ihraç ediliyor.

Yılda 200 farklı çeşitte üretilen halılar Kapadokya'ya da gönderiliyor. Turistler burada halılara yoğun ilgi gösteriyor.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce ilin 5 noktasında 16 yıl önce açılan halıcılık kursu sayesinde yüzlerce kadın meslek sahibi oldu.

Kurslarda kadınlar, başta Anadolu motifleri olmak üzere çeşitli örneklerin yanı sıra hayal dünyalarını dokudukları halıya yansıtıyor. Kök boyasıyla renklendirilen yün iplikler, günlerce ilmek ilmek dokunarak halı haline getiriliyor.

Kimi zaman çocuklarıyla gelerek halı tezgahlarının başına geçen kadınlar, bir metrekare halı için 11 bin düğüm atıyor.

Türkoğlu İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Menderes İbik, "Kadınlarımız dokudukları halılarla aylık 4 bin lira gelir elde edebiliyorlar" dedi.

Anadolu motifli halılar yabancıların gözdesi
Anadolu motifli halılar yabancıların gözdesi
Anadolu motifli halılar yabancıların gözdesi

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Anadolu motifli halılar yabancıların gözdesi Anadolu motifli halılar yabancıların gözdesi

Tam Gemi Şok Denemeleri, Kahramanmaraş, Türkoğlu, Japonya, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Anadolu motifli halılar yabancıların gözdesi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Anadolu motifli halılar yabancıların gözdesi - Son Dakika
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