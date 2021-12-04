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Anadolu'nun en büyük zeytinyağı fabrikası İskenderun'da gün yüzüne çıkartıldı - Son Dakika

Anadolu'nun en büyük zeytinyağı fabrikası İskenderun'da gün yüzüne çıkartıldı

04.12.2021 12:54

- Anadolu'nun en büyük zeytinyağı fabrikası İskenderun'da gün yüzüne çıkartıldı Hatay'ın İskenderun ilçesinde bulunarak gün yüzüne çıkarılan Antik Roma dönemine ait zeytinyağı fabrikası, müzeye dönüştürülecek Hatay'ın İskenderun ilçesinde bulunan Antik Roma dönemine ait zeytinyağı...

- Anadolu'nun en büyük zeytinyağı fabrikası İskenderun'da gün yüzüne çıkartıldı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bulunarak gün yüzüne çıkarılan Antik Roma dönemine ait zeytinyağı fabrikası, müzeye dönüştürülecek

HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde bulunan Antik Roma dönemine ait zeytinyağı fabrikası, kazılarla gün yüzüne çıkarıldı. Anadolu'nun en büyük zeytinyağı fabrikası olduğu ortaya çıkan yapının müzeye dönüştürüleceği bildirildi.

Hatay Müze Müdürlüğü tarafından İskenderun Aşkarbeyli mıntıkasında yürütülen kazı çalışmalarında, Roma dönemi 5. 6 yüz yıla ait zeytinyağı fabrikasının bilimsel kazı çalışmalarında sona gelindi. Çalışmalar hakkında bilgi veren Hatay Arkeoloji Müzesi Müdürü Ayşe Ersoy, Anadolu'nun hiçbir yerinde böylesine büyük bir zeytinyağı fabrikasının bulunmadığına dikkat çekti. Ersoy, "Zeytin ilk kez Doğu Akdeniz'de bulunmuş ve bütün Ege'ye Avrupa'ya buradan yayılmıştır. Bunun kanıtı ise Hatay Altınözü Toprakhisar bölgesinde 4 Bin 200 Yıllık zeytin çekirdeğinin bulunmasıdır. ve bu kanıt Zeytin'in bu topraklardan Doğup Ege ve Avrupa'ya yayıldığının kanıtıdır. Hatay, Roma İmparatorluğu ve öncesinde Dünya'da bulunan Roma İskenderiye ve İstanbul'dan sonra 4. Büyük şehir. Burada gördüğünüz ise İskenderun'daki bir zeytinyağı fabrikası. Bildiğimiz kadarı ile Anadolu'nun hiçbir yerinde bu kadar büyük bir zeytinyağı fabrikası yok, burada bölgeden toplanan zeytin fabrikada presleniyor yıkanıyor daha sonra havuzlarda dinlendiriliyor ve sonrasında saklama kaplarında buradan gemilerle ihraç ediliyordu. İskenderun açısından Roma dönemine ait böyle bir zeytinyağı fabrikasının bulunması gurur verici bir olay. Bu alanı antik zeytinyağı fabrikası olarak müze haline dönüştürüp ziyarete açmaya düşünüyoruz. 10 dönümlük bir alanda çalışma yapıyoruz. Önümüzdeki yıllarda İskenderun Belediyesi'nin de desteğini alarak burayı bir müzeye dönüştürmeyi planlıyoruz" dedi.

AHS-

Anadolu'nun en büyük zeytinyağı fabrikası İskenderun'da gün yüzüne çıkartıldı
Anadolu'nun en büyük zeytinyağı fabrikası İskenderun'da gün yüzüne çıkartıldı
Anadolu'nun en büyük zeytinyağı fabrikası İskenderun'da gün yüzüne çıkartıldı
Anadolu'nun en büyük zeytinyağı fabrikası İskenderun'da gün yüzüne çıkartıldı

İskenderun, Zeytin, Hatay, Roma, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Anadolu'nun en büyük zeytinyağı fabrikası İskenderun'da gün yüzüne çıkartıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Anadolu'nun en büyük zeytinyağı fabrikası İskenderun'da gün yüzüne çıkartıldı - Son Dakika
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