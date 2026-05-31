Anadolu Oyalarının Hikayesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Anadolu Oyalarının Hikayesi

Anadolu Oyalarının Hikayesi
31.05.2026 09:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurumlu kadınların el sanatlarıyla yarattığı oyalar, kültürel mirası ve kadın duygularını yansıtıyor.

Anadolu'da el sanatları içinde bulunan ve kadınının gözyaşını, gülüşünü, emeğini, zarafetini anlatan oyalar aldıkları isimlerle de dikkat çekiyor. Erzurumlu kadınlar oya örneklerine "Türkan Şoray Kirpiği, Limon, Kardelen, Muska, Dut, Lisvak, Merdiven, Çavuş Sırması, Tren Yolu ve Peynir" adını vermiş. Oya motiflerinin hepsinin ayrı ayrı hikayesi var.

Türkan Şoray'ın kirpiği oyaya isim oldu

Şehir Tanıtım Uzmanı Canan Şimşek, her bir oyanın hikayesi olduğunu hatırlatarak, "Örneğin Kardelen Oyası var. Bunu herkes Papatya" Oyası diye kabul etse de bu Erzurum'un Karayazı ilçesinde bir kardelen motifidir ve güçlü kadını temsil eder. Padişahların tılsımlı gömlekleri vardır. Bu da muska motifi olarak karşımıza çıkıyor. Kadın bu muskayı yaparken aynı zamanda dua okuyarak bunu bir başörtüde yapmış. Yöremizde farklı dut oyaları var. Birisi Tortum ilçesinin diğeri Olur ilçesinden. İkisi de boncuk oyası ama Tortum'daki dut biraz daha küçük, Olur'daki biraz daha büyük. Dut oyası bile olsa, ilçeden ilçeye kadın gördüğünü çok güzel bir şekilde nakş ediyor. Erzurum soğuk bir şehir ve limonlu çayla çok meşhur. Limon oyamız var. Erzurum'da limonlu çay çok olunca limonlu başörtüde, oyalı başörtüde olmazsa olmazdır. Merdiven oyası var. Her şey zıttıyla terbiye olur. İyi, kötü, güzel, çirkin, siyah, beyaz ve hepsi iç içe girişik. Yani bir nevi dünyayı temsil ediyor. Bu da merdiven oyası. Kadın coğrafyadan, ürünlerden, yediklerinden, her şeyden etkilenmiş. Burada da Yeşil Çamdan etkilenmiş. Türkan Şoray Kirpiği Oyası var. Çavuş sırması, siyah boncuklar askerleri temsil ediyor. Peynir oyası var. Bu da olmazsa olmaz. Kadınlarımız bunu peynir oyası olarak yapmış" dedi.

Oyalar bir iletişim aracı olmuştur

Oya, Anadolu geleneksel kültürünün ve el sanatlarının önemi bir kolu olarak ifade ediliyor. Özenle sandıklarda saklanan ve büyük bir kültürü barındıran oyalara verilen adlar Türk dilinde önemli bir yer almıştır. Oyalar, aslında kadınların dışa açılan bir penceresi, söyleyemediği sözlerin tercümanıdır. Bazen sevgisini, bazen öfkesini, bazen kıskançlığını, bazen kavgasını, bazen hayallerini yansıtmış oyalara. El sanatları içinde yer alan oya; Anadolu'da kimi zaman genç kızların çeyizini süslemiş, kimi zaman kadınların başörtüsünde yerini almıştır. Hatta renk ve motiflerdeki anlamlar sayesinde iletişim aracı da olmuştur. Örgü sanatı içinde yer alan oya ince ya da kalın bükümlü, çeşitli cins ipliklerin yardımcı malzemelerle, iğne, mekik, şiş gibi araçlar ve el yardımı ile birbiri üzerine ilmik atılması ile yapılır. Oyalar çember, yemeni, yazma, gömleklerin kol ve etek uçlarına yapılıyor. Bir araştırmada; oya adlarının sosyoloji, psikoloji, botanik, zooloji, dil bilim, tarih gibi daha birçok bilim dalı ile bağlantısı olduğu ifade edilmiştir. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Kültür, Sanat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Anadolu Oyalarının Hikayesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Denizli’de trafik kazası: Bir kişi hayatını kaybetti Denizli'de trafik kazası: Bir kişi hayatını kaybetti
Yozgat terminalinde sözlü taciz iddiasına tekme tokat dayak Yozgat terminalinde sözlü taciz iddiasına tekme tokat dayak
Haziran ayına günler kala kar sürprizi Haziran ayına günler kala kar sürprizi
Emre Altuğ’dan eski eşi Çağla Şıkel’in ilişkisine ilk yorum: Hadsizlik yapmam Emre Altuğ'dan eski eşi Çağla Şıkel'in ilişkisine ilk yorum: Hadsizlik yapmam
Kemikli rampalarında bayram dönüşü yoğunluğu gece de sürdü Kemikli rampalarında bayram dönüşü yoğunluğu gece de sürdü
Ünlü televizyoncu Reha Muhtar’dan korkutan haber Ünlü televizyoncu Reha Muhtar'dan korkutan haber

09:36
Anıtkabir’de Özgür Özel’e soğuk duş
Anıtkabir'de Özgür Özel'e soğuk duş
09:36
Akaryakıta çifte indirim Motorin kritik sınırın altına inecek
Akaryakıta çifte indirim! Motorin kritik sınırın altına inecek
09:14
Kanye West çorapları için 2,5 kilometrelik kuyruk Fiyatını duyan şaştı kaldı
Kanye West çorapları için 2,5 kilometrelik kuyruk! Fiyatını duyan şaştı kaldı
08:45
Otobüs faciasında kahreden detay Yolcular çıkış kapısında sıkışarak hayatını kaybetti
Otobüs faciasında kahreden detay! Yolcular çıkış kapısında sıkışarak hayatını kaybetti
08:34
CHP’nin Instagram hesabı Kılıçdaroğlu ekibine geçti İlk paylaşım tepki çekti
CHP'nin Instagram hesabı Kılıçdaroğlu ekibine geçti! İlk paylaşım tepki çekti
08:11
İran, Hürmüz’de istediğini alıyor ABD’den benzeri görülmemiş geri adım
İran, Hürmüz'de istediğini alıyor! ABD'den benzeri görülmemiş geri adım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2026 09:46:00. #7.12#
SON DAKİKA: Anadolu Oyalarının Hikayesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.