Anavarza Antik Kentte kazı çalışmalarına hız verildi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Anavarza Antik Kentte kazı çalışmalarına hız verildi

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Adana'nın Kozan ilçesindeki Anavarza Antik Kentinde kazı çalışmaları hızlandırıldı. UNESCO Dünya Geçici Miras listesindeki Anavarza Antik Kentini dünya tarih, eczacılık ve kültür turizmine kazandırılması için bölgede yapılan kazı çalışmalarını yerinde inceleyen Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, antik kentte yapılan kazı çalışmalarının hızlandırılması hakkında bilgi aldı.

22.05.2024 16:04  Güncelleme: 16:26
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Anavarza Antik Kentte kazı çalışmalarına hız verdi

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesindeki Anavarza Antik Kentinde kazı çalışmaları hızlandırıldı.

UNESCO Dünya Geçici Miras listesindeki Anavarza Antik Kentini dünya tarih, eczacılık ve kültür turizmine kazandırılması için bölgede yapılan kazı çalışmalarını yerinde inceleyen Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, antik kentte yapılan kazı çalışmalarının hızlandırılması hakkında bilgi aldı. Vali Köşker dünya kalıcı miras listesine Anavarza Antik Kentin kazandırılması ve antik kentteki Ortaçağ Kalesinin tanıtımı için çalışmaların yapılacağını kaydetti.

Köşger, Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı, Anavarza Antik Kent Kazı Başkanı Doçent Fatih Erhan ve beraberindeki heyet ile birlikte Anavarza Antik kentinde yapılan kazı çalışmalarını yerinde inceledi.

Burada açıklama yapan Köşker, "Anavarza Antik Kenti UNESCO Dünya Geçici Miras listesinde yer alıyor. Şuana kadar gerçekleştirilen kazılar daha hızlı ilerlemiş olsaydı kalıcı listede olabilecek bir kent burası. Yapılması gereken çalışmalar hakkında bilgi aldık ve yapılması gereken kazılar için ne gerekiyorsa yapılması için çalışacağız. Kültür ve Turizm Bakanlığımız 12 ay kazı yapılacak kentler arasına alındı. Yıl boyunca kazılar yapılacak. Çok çeşitli dönemlere işaret eden Milattan öncesinden orta çağı işaret eden kalıntılar var. Adana valiliği olarak elimizden geleni yapacağız. Dünyanın en eski kazılardan biri 132 yıldır devam etmekte. Koca bir şehri ortaya çıkarmak uzun soluklu bir süreç" diye konuştu.

Antik kentte iki önemli detaya dikkat çeken Vali Köşker, "Burada iki önemli unsurdan biri de Ortaçağ Kalesi olması diğeri de Dioscorides'in yaşadığı şehir olması. Adanalıların halk belleğinde Lokman Hekimin Kitabının Misis Köprüsünde kaybettiği ve Dioscorides'in eczacılık üzerine yaptığı çalışmalar olması, Anavarza da yaşaması. Bu iki tarihi bilgi ve yaşanmış kişilerin arasında bir bağ olduğu düşünülmekte. Bunun ortaya çıkarılması Anavarza'yı bununla birlikte turizme kazandırmayı hedefliyoruz" dedi.

Anavarza Antik Kentte kazı çalışmalarına hız verildi
Kaynak: İHA

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