Haluk Bilginer ve Angelina Jolie'nin birlikte rol aldığı "Maria" filminin ilk fragmanı yayınlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Haluk Bilginer ve Angelina Jolie'nin birlikte rol aldığı "Maria" filminin ilk fragmanı yayınlandı

Geniş Video İzle

Usta aktör Haluk Bilginer'in Hollywood yıldızı Angelina Jolie'yle başrolü paylaştığı "Maria" filminden ilk fragman geldi. Film, Venedik Film Festivali kapsamında Sala Grande Tiyatrosu'nda düzenlenen dünya prömiyerinde 8 dakika boyunca ayakta alkışlanmıştı.

27.09.2024 16:21  Güncelleme: 16:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Duyurulduğu ilk andan itibaren büyük heyecan yaratan "Maria" filmi izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. 49 yaşındaki dünyaca ünlü aktris Angelina Jolie'nin efsanevi opera sanatçısı Maria Callas'ı canlandırdığı filmin 27 Kasım'da ABD'de, 11 Aralık'ta da Netflix'te yayınlanması bekleniyor.

Haluk Bilginer ve Angelina Jolie'nin birlikte rol aldığı 'Maria' filminin ilk fragmanı yayınlandı

DAKİKALARCA AYAKTA ALKIŞLANDI

Maria'nın oyuncu kadrosunda Jolie'ye eşlik eden isimlerin başında usta aktör Haluk Bilginer geliyor. Filmde ayrıca Valeria Golino, Kodi Smit-McPhee ve Pierfrancesco Favino da rol alıyor. İzleyiciler tarafından çok beğenilen film Maria, Venedik Film Festivali kapsamında Sala Grande Tiyatrosu'nda düzenlenen dünya prömiyerinde 8 dakika boyunca ayakta alkışlanmıştı. Pablo Larrain'in yönettiği filmin gösteriminin ardından seyirciler ayağa kalkıp kendisini alkışlarken Jolie de gözyaşlarına hakim olamamıştı.

Haluk Bilginer ve Angelina Jolie'nin birlikte rol aldığı 'Maria' filminin ilk fragmanı yayınlandı

FİLM İÇİN 7 AY BOYUNCA OPERA EĞİTİMİ ALDI

Venedik Film Festivali'ndeki basın konferansında konuşan Angelina Jolie, rolü için "neredeyse 7 ay" opera şarkıcılığı eğitimi aldığını belirtti. Jolie, "Buradaki herkes biliyor, çok gergindim. Neredeyse 7 ay eğitim aldım çünkü Pablo'yla çalıştığınızda hiçbir şeyi yarım yamalak yapamazsınız. O, en harika şekilde, gerçekten çalışmanızı ve gerçekten öğrenip çalışmanızı talep ediyor," ifadelerini kullandı.

Haluk Bilginer ve Angelina Jolie'nin birlikte rol aldığı 'Maria' filminin ilk fragmanı yayınlandı

MARİA FİLMİ KONUSU

Peaky Blinders'ın yaratıcısı Steven Knight tarafından kaleme alınan Maria, Callas'ın 1970'lerdeki hayatını anlatıyor. Şilili sinemacı Larraín'in biyografik draması, Yunan asıllı Amerikalı sopranonun, kamuoyunun gözü önündeki ihtişamlı ama çalkantılı hayatının ardından Paris'e çekilmesini konu alıyor. Maria'nın 49 yaşındaki Jolie'yi 15 yıl sonra ilk kez En İyi Kadın Oyuncu dalında Oscar yarışına sokacağına kesin gözüyle bakılıyor.

Haluk Bilginer ve Angelina Jolie\'nin birlikte rol aldığı "Maria" filminin ilk fragmanı yayınlandı

Venedik Film Festivali, Haluk Bilginer, Angelina Jolie, Kültür Sanat, Hollywood, Fragman, Sinema, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Haluk Bilginer ve Angelina Jolie'nin birlikte rol aldığı 'Maria' filminin ilk fragmanı yayınlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Bülent Ağca:
    Eeee fragmanda ne adı ne kendisi görünmedi, çok ayıp ya 28 1 Yanıtla
  • İshak Klein:
    Haluk Bilginer, bu film de yönetmen sanırım.. :)) küçük temiz bir espri idi.. Haluk abi kral adamdır.. Mazallah, topa tutmayın sonra… 15 1 Yanıtla
  • caps lock:
    Adı geçmiyorsa geçmiyor. Bu bile büyük başarı kardeşim. Tebrik edin geçin. Karı gibi dedikodu yapar oldunuz herşeye. 4 4 Yanıtla
  • Erdal Sağ:
    Haluk Bilginer’i oyunculuğuyla ve duruşuyla da çok severim lakin filmin fragmanında adı bile geçmiyor 7 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:35 Görüntü Türkiye’den Otobüste kendini taciz eden adamı böyle kayda aldı Görüntü Türkiye'den! Otobüste kendini taciz eden adamı böyle kayda aldı
09:20 Hizbullah lideri Nasrallah öldü mü İran medyası haberi böyle duyurdu Hizbullah lideri Nasrallah öldü mü? İran medyası haberi böyle duyurdu
09:14 Netanyahu’nun kanlı saldırı emrini verdiği an Netanyahu'nun kanlı saldırı emrini verdiği an!
08:07 İDO feribotunun tuvaletinde erkek cesedi bulundu İDO feribotunun tuvaletinde erkek cesedi bulundu
23:58 Sokak ortasında keleşle yol kesip baba ve 4 çocuğunu vurdu Sokak ortasında keleşle yol kesip baba ve 4 çocuğunu vurdu
13:43 Adana’da 96 kişiye mezar olan apartmanın müteahhidine rekor ceza Adana'da 96 kişiye mezar olan apartmanın müteahhidine rekor ceza
13:12 Mustafa Sarıgül, silahlı saldırıya uğrayan Serhat Akın’ı hastanede ziyaret etti Mustafa Sarıgül, silahlı saldırıya uğrayan Serhat Akın'ı hastanede ziyaret etti
13:06 MSB: Kuzey Irak ve Suriye’de 22 terörist etkisiz hale getirildi MSB: Kuzey Irak ve Suriye'de 22 terörist etkisiz hale getirildi
12:59 Yapılandırma yapan kart kullanmaya devam edecek mi, faiz ne kadar olacak İşte borçluların beklediği düzenlemenin ayrıntıları Yapılandırma yapan kart kullanmaya devam edecek mi, faiz ne kadar olacak? İşte borçluların beklediği düzenlemenin ayrıntıları
12:57 Ünlü şarkıcı Lana Del Rey, Jeremy Dufrene ile evlendi Ünlü şarkıcı Lana Del Rey, Jeremy Dufrene ile evlendi
12:24 Rekabet Kurumu’ndan onay çıktı Getir’in tek kontrolü BAE’li Mubadala firmasının oldu Rekabet Kurumu'ndan onay çıktı! Getir'in tek kontrolü BAE'li Mubadala firmasının oldu
12:18 Setlere dönecek olan Ezgi Mola’dan özel istek Her şey oğlu Can’a göre ayarlanacak Setlere dönecek olan Ezgi Mola'dan özel istek! Her şey oğlu Can'a göre ayarlanacak
11:56 Kafa karıştıran görüntü “Tezgah“ diyen de var “içim parçalandı“ diyen de Kafa karıştıran görüntü! "Tezgah" diyen de var "içim parçalandı" diyen de
11:48 Jahrein’den, Elçin Sangu’ya hakaret davası Jahrein'den, Elçin Sangu'ya hakaret davası
11:41 Helene Kasırgası, Florida’yı vurdu OHAL ilan edildi Helene Kasırgası, Florida'yı vurdu! OHAL ilan edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2024 10:11:54. #1.13#
SON DAKİKA: Haluk Bilginer ve Angelina Jolie'nin birlikte rol aldığı "Maria" filminin ilk fragmanı yayınlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement