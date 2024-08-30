Angelina Jolie, partneri Haluk Bilginer'in katılmadığı galada 8 dakika ayakta alkışlandı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Angelina Jolie, partneri Haluk Bilginer'in katılmadığı galada 8 dakika ayakta alkışlandı

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81. Venedik Film Festivali'nde gösterilen Maria filmi, Angelina Jolie'nin başrolünde yer aldığı ve yönetmenliğini Pablo Larrain'in yaptığı bir yapım. Jolie, partneri Haluk Bilginer olmadan festivaldeki prömiyere katıldı ve film sonunda 8 dakika boyunca ayakta alkışlandı. Gözyaşlarına hakim olamayan oyuncu, alkışlar ve tezahüratlar arasında duygusal anlar yaşadı.

30.08.2024 17:01
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28 Ağustos-7 Eylül arasında yapılacak olan 81. Venedik Film Festivali adından söz ettirmeye başladı. En prestijli filmlerin Altın Aslan Ödülü'nü almak için yarışacağı festivalde Angelina Jolie ve Haluk Bilginer'in başrolünde yer aldığı Maria filmi de yer alıyor. Angelina Jolie, partneri olmadan katıldığı galada alkış yağmuruna tutuldu.

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Pablo Larrain'in yönetmen koltuğunda oturduğu filmde Yunan asıllı soprano sanatçısı Maria Callas'ı oynayan Angelina Jolie, filmin Venedik Film Festivali'ndeki prömiyerine partneri Haluk Bilginer olmadan katıldı. Dünyaca ünlü oyuncu film sonunda 8 dakika boyunca ayakta alkışlandı. Film gösteriminin ardından ayakta alkışlanan filmin yıldızı Angelina Jolie gözyaşlarını tutamadı. Coşkulu alkışlar ve tezahüratlar nedeniyle duygulanan oyuncu, filmin yönetmeni Larrain'e sarıldı.

Angelina Jolie, partneri Haluk Bilginer'in katılmadı galada 8 dakika ayakta alkışlandı
Angelina Jolie, partneri Haluk Bilginer'in katılmadı galada 8 dakika ayakta alkışlandı
Angelina Jolie, partneri Haluk Bilginer'in katılmadı galada 8 dakika ayakta alkışlandı
Angelina Jolie, partneri Haluk Bilginer'in katılmadı galada 8 dakika ayakta alkışlandı
Angelina Jolie, partneri Haluk Bilginer\'in katılmadığı galada 8 dakika ayakta alkışlandı

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Son Dakika Kültür Sanat Angelina Jolie, partneri Haluk Bilginer'in katılmadığı galada 8 dakika ayakta alkışlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Angelina Jolie, partneri Haluk Bilginer'in katılmadığı galada 8 dakika ayakta alkışlandı - Son Dakika
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