Ani'nin Hikayesi Sergisi Yoğun İlgi Gördü - Son Dakika
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Kültür Sanat

Ani'nin Hikayesi Sergisi Yoğun İlgi Gördü

Kars Müzesi'nde açılan Ani'nin Hikayesi Sergisi, 244 eseriyle ziyaretçileri bekliyor.

12.05.2025 18:59
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Kars'ta 'Ani'nin Hikayesi Sergisi'ne yoğun ilgi

KARS - UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan, 23 medeniyete ev sahipliği yapan, Ani Ören Yeri'nde yürütülen kazılarda ortaya çıkarılan eserler müzede sergileniyor.

Kars'ta bulunan ve UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan, "dünya kenti", "medeniyetler beşiği", "binbir kilise" ve "40 kapılı şehir" olarak da adlandırılan Ani Ören Yeri, elde edilen eserlerin yer aldığı "102. Yılında 102 Sergi, Ani'nin Hikayesi" adlı serginin açılış yapıldı.

Kars Müzesi'ndeki serginin açılışı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Müzeler Daire Başkanı Serkan Gedük, Ani Ören Yeri Kazı Başkanı Doç. Dr. Muhammed Arslan, Kültür ve Turizm Müdürü Bayram Yığcı, Müze Müdürü Hakim Aslan ve davetliler tarafından yapıldı.

Yapılan açılışın ardından müze de yer alan ve Ani Ören Yeri'nde yürütülen, kazılarda ortaya çıkarılan eserlerin bulunduğu sergi gezildi.

"Kars'taki bu sergi özel bir sergi"

Kars'taki serginin özel bir sergi olduğunu ifade eden Müzeler Daire Başkanı Serkan Gedük, "Sergimizde özellikle 1892 yılından itibaren arkeolojik kazılarda elde edilen kültür varlıkları, müzemizde yer alıyor. İlk defa görülecek eserler var. Bu sergileri yapmamızdaki en büyük nedenlerden bir tanesi müzelerimizde bulunan eserlerin, yapılarda özellikle korunan eserlerimizin vitrinde yer değişikliğiyle farklı açılardan, farklı konseptlerde, hikayeleriyle birlikte anlatmaktı. Bu anlamda da Kars'ta gerçekleştirdiğimiz sergi çok özel bir sergi, tüm halkımızı bu sergiye davet ediyorum" dedi.

"244 eser aynı anda sergileniyor"

196 eserin ilk defa teşhir edildiğini belirten Kars Müze Müdürü Hakim Aslan, "Bakanlığımız Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün 2025 yılı içerisinde planlamış olduğu Cumhuriyeti'mizin102. Yılına özel olarak 102'inci sergisi kapsamında bizde Kars Müzesi Müdürlüğü olarak proje gerçekleştirdik. ve Ani'nin Hikayesi Sergisi'ni planladık. Bu kapsamda 1892 yılından itibaren kazılarına başlanan Ani kentinde 2024 yılına kadar süregelen kazılarda bulunan eserleri bir arada sergileme için bu sergiyi planladık. Bu kapsamda 244 eser sergiledik. Bunun 196'sı ilk defa teşhirlenmiş eserlerdi. Yani 130 yıllık serüven içerisinde açığa çıkarılmış 244 eser bir arada sergileme fırsatı bulmuş olduk" diye konuştu.

"Bu sergi Ani'nin farkındalığına katkı sunacak"

Serginin önemine değinen Ani Ören Yeri Kazı Başkanı Doç. Dr. Muhammed Arslan, "Ani sadece toprak üstündeki anıtsal esrelerle değil, toprak altında halan daha kazılmayı bekleyen mimari kalıntılarıyla değil, aynı zaman da taşınır dediğimiz küçük buluntularıyla da ayrı bir dünya, tabi bu sergi bu dünyanın tanıtılmasına, toplumun her kesimi tarafından ziyaret edilmesini ve bu eserlerin de gün yüzüne çıkarılıp tanıtılmasına da imkan veriyor. Cumhuriyeti'mizin 102. Yılında 102 Sergi Projesi kapsamında Kars Müzesi ortaklığıyla yapmış olduğumuz bu serginin Ani farkındalığına katkı sunmasını diliyorum" diye konuştu.

Öte yandan Türkiye- Ermenistan sınırında yer alan, Ani Ören Yeri'nde 130 yıllık kazı serüveninde ortaya çıkarılan eserler sergilenirken, serginin 31 Mayıs 2025 yılına kadar açık kalacağı öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Ani'nin Hikayesi Sergisi Yoğun İlgi Gördü - Son Dakika

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