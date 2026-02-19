Ankara 2026 Turizm Başkenti: Genç Sanat Yarışması - Son Dakika
Ankara 2026 Turizm Başkenti: Genç Sanat Yarışması
19.02.2026 10:50
Ankara'nın 2026 Türk Dünyası Turizm Başkenti ilanıyla 'Genç Sanat' afiş tasarım yarışı düzenleniyor.

TÜRK Dünyası 2026 Turizm Başkenti ilan edilen Ankara için düzenlenen 'Genç Sanat: 7'nci Afiş Tasarım Yarışması' ile genç sanatçılar, başkentin tarihi ve kültürel mirasını güçlü bir görsel dile dönüştürmek üzere yarışacak. Toplam 465 bin liralık ödülün verileceği yarışmanın başvuruları, 11 Nisan-11 Mayıs 2026 tarihleri arasında yapılacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) nezdinde Ankara'nın 2026 yılı Türk Dünyası Turizm Başkenti ilan edilmesi kapsamında, kentin tarihi, kültürel ve turistik değerlerine dikkat çekmek ve genç tasarımcıları desteklemek amacıyla 'Başkent Ankara' temalı 'Genç Sanat: 7'nci Afiş Tasarım Yarışması' düzenleniyor. Yarışma ile Anadolu'nun ve Milli Mücadele'nin kalbinde yer alan Ankara'nın, Türk dünyasının ortak hafızasını yansıtan nadir şehirlerden biri olarak sahip olduğu tarihi, kültürel, sanatsal ve turistik birikimin güçlü bir görsel dille ifade edilmesi hedefleniyor.

TOPLAM 465 BİN LİRA ÖDÜL

'Başkent Ankara' temasını etkili biçimde yansıtacak tasarımlar aracılığıyla toplumsal farkındalık oluşturulması amaçlanıyor. Yarışma kapsamında, başarı ödülüne layık görülen 5 tasarımcıya 30'ar bin lira, mansiyon ödülü kazanan 5 tasarımcıya 15'er bin lira, sergileme ödülü almaya hak kazanan 30 tasarımcıya 8'er bin lira verilecek. Yarışmada toplam 465 bin lira ödül dağıtılacak.

SEÇİCİ KURULU

Yarışmanın Seçici Kurulu'nda; Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Levent Mercin, VEKAM Direktörü Prof. Dr. Filiz Yenişehirlioğlu, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Didem Çatal, Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Sanatlar Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zafer Lehimler ile bakanlık temsilcisi olarak Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı yer alıyor. Yarışmaya ilişkin ayrıntılı bilgi ve başvuru şartlarına 'https://gorselsanat.ktb.gov.tr/' adresinden ulaşılabiliyor. Başvurular, 11 Nisan-11 Mayıs 2026 tarihleri arasında kabul edilecek.

Kaynak: DHA

