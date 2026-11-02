Ankara Caz Festivali 16 Kasım'da Richard Baratta Quartet konseriyle başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Ankara Caz Festivali 16 Kasım'da Richard Baratta Quartet konseriyle başlıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

30. Uluslararası Ankara Caz Festivali, 16-30 Kasım'da kentin farklı sahnelerinde konser, söyleşi ve etkinliklerle 15 gün sürecek. Festivalin açılış konserinde Türkiye'ye ilk kez gelen Richard Baratta Quartet sahne alacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle düzenlenen 30. Uluslararası Ankara Caz Festivali, 16-30 Kasım tarihleri arasında Ankara'nın farklı sahnelerinde müzikseverlerle buluşacak. "Caz Evrenseldir" temasıyla gerçekleştirilecek festival, yerli ve yabancı sanatçıların katılımıyla düzenlenecek konserler, söyleşiler ve çeşitli kültür-sanat etkinlikleriyle 15 gün boyunca devam edecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle Caz Derneği tarafından düzenlenen 30. Uluslararası Ankara Caz Festivali, cazın evrensel dilini başkente taşıyacak. 30 yıldır cazın birleştirici gücünü, kültürlerarası diyaloğu ve sanatsal üretimi destekleyen festival, Türkiye'nin köklü uluslararası müzik etkinliklerinden biri olarak yolculuğunu sürdürüyor.

Yalnızca konserlerden oluşan bir etkinlik değil, sanatçıların, dinleyicilerin ve kültür kurumlarının bir araya geldiği uluslararası bir buluşma noktası olan Ankara Caz Festivali, yıllar içinde geliştirdiği uluslararası iş birlikleri ve kültürel ortaklıklarla Türkiye'nin caz sahnesinin dünyadaki görünürlüğüne katkı sağlamaya devam ediyor.

Açılış Konseri Richard Baratta Quartet'ten

Festival, 16 Kasım 2026 Pazartesi akşamı gerçekleştirilecek Basın Açılışı ve Ödül Töreni ile başlayacak. Törenin ardından düzenlenecek Açılış Konseri'nde dünyaca ünlü yapımcı ve müzisyen Richard Baratta Quartet sahne alacak.

Caz müzisyenliğinin yanı sıra kariyeri boyunca çok sayıda Oscar ödüllü filmin yapımcılığını üstlenen Richard Baratta, ekibiyle birlikte Türkiye'ye ilk kez gelerek Ankara Caz Festivali'nin 30'uncu yıl açılış konserini gerçekleştirecek.

Uluslararası sanatçılar Ankara'da buluşacak

Festival kapsamında farklı ülkelerden sanatçılar, özgün projeler ve cazın farklı yorumları Ankaralı müzikseverlerle buluşacak. Cazın özgürlüğü, dayanışmayı ve farklı kültürlerin ortak sesini temsil eden evrensel dili, festival boyunca düzenlenecek etkinliklerle başkentin farklı sahnelerine taşınacak. Genç müzisyenlere alan açılması, sanatsal çeşitliliğin desteklenmesi ve cazın her kuşaktan dinleyiciye ulaşması da festivalin öncelikleri arasında yer alacak.

Uluslararası kültür ve sanat iş birlikleri güçleniyor

Caz Derneğinin 2026 yılında Dünya Caz Ağı (WJN) üyeliği ve Avrupa Festivaller Birliğinin EFFE Etiketi ile uluslararası kültür-sanat ağlarındaki varlığı güçlenirken Ankara Caz Festivali de kültürlerarası diyaloğu ve uluslararası sanatsal iş birliklerini desteklemeyi sürdürüyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle 30'uncu yılına ulaşan festival, kamu kurumları, büyükelçilikler, uluslararası kültür kuruluşları, sponsorlar ve diğer paydaşların katkılarıyla gerçekleştirilecek.

Festival programı ve biletler

16-30 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek festivalin programı, etkinlikleri ve bilet bilgilerine https://www.cazdernegi.org/festivals/ankaracazfestivali adresinden ulaşılabilecek.

Kaynak: İHA
Caz FestivaliKültür SanatTürkiyeAnkaraSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti! İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam
Trafikte araçtan inenler artık 180 bin ödemeyecek İşte yeni rakam Trafikte araçtan inenler artık 180 bin ödemeyecek! İşte yeni rakam
Eski eşini 15 yerinden bıçakladı Polisi arayıp ’Gelin beni alın’ dedi Eski eşini 15 yerinden bıçakladı! Polisi arayıp 'Gelin beni alın' dedi
Eksi 2,8 derece İşte Türkiye’nin en soğuk yeri Eksi 2,8 derece! İşte Türkiye'nin en soğuk yeri
23 yaşındaki fenomenin Bali tatili kabusa döndü Yaşam mücadelesi veriyor 23 yaşındaki fenomenin Bali tatili kabusa döndü! Yaşam mücadelesi veriyor
Nereden nereye Sana ne oldu böyle Süle Nereden nereye! Sana ne oldu böyle Süle?
13:33
Okan Buruk’tan Galatasaray’daki istifalar için şok açıklama: Çok da iyi gittiğimiz dönemde...
Okan Buruk'tan Galatasaray'daki istifalar için şok açıklama: Çok da iyi gittiğimiz dönemde...
13:26
Galatasaray’da istifa depremi sonrası flaş karar Saat verildi
Galatasaray'da istifa depremi sonrası flaş karar! Saat verildi
13:21
Selçuk Bayraktar’dan çok konuşulacak fon vurgunu çıkışı: Ahlaksızca varlık sahibi olmaya çalışanları görüyoruz
Selçuk Bayraktar'dan çok konuşulacak fon vurgunu çıkışı: Ahlaksızca varlık sahibi olmaya çalışanları görüyoruz
13:18
Fenerbahçe’de kritik zirve Mayıs ayı için karar çıktı
Fenerbahçe'de kritik zirve! Mayıs ayı için karar çıktı
12:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Aşkım, sevdam“ dediği şehirde rüzgar terse döndü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Aşkım, sevdam" dediği şehirde rüzgar terse döndü
12:25
Bahçeli’nin önerdiği 19 ilçe il olursa hangi plaka kodlarını alacak
Bahçeli'nin önerdiği 19 ilçe il olursa hangi plaka kodlarını alacak?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2026 13:47:19. #7.13#
SON DAKİKA: Ankara Caz Festivali 16 Kasım'da Richard Baratta Quartet konseriyle başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android