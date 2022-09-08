Ankara'da Brezilya Bağımsızlık Günü Resepsiyonu - Son Dakika
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Ankara'da Brezilya Bağımsızlık Günü Resepsiyonu

08.09.2022 01:39
Ankara'da Brezilya Bağımsızlık Günü Resepsiyonu

Ankara'da Brezilya Bağımsızlık Günü Resepsiyonu Ankara'da Brezilya Bağımsızlık Günü dolayısıyla düzenlenen resepsiyon renkli görüntülere sahne oldu.

Ankara'da Brezilya Bağımsızlık Günü Resepsiyonu

ANKARA - Ankara'da Brezilya Bağımsızlık Günü dolayısıyla düzenlenen resepsiyon renkli görüntülere sahne oldu.

CerModern'de düzenlenen Brezilya Bağımsızlık Günü resepsiyonuna Brezilya'nın Ankara Büyükelçisi Carlos Martins Ceglia, Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı'nın yanı sıra çok sayıda diplomat, yabancı misyon şefi ve iş insanı katıldı. Brezilya yerel danslarının sergilendiği gösteri ile başlayan resepsiyon, Büyükelçi Carlos Martins Ceglia'nın konuşmasıyla devam etti.

Ceglia, Brezilya'nın bağımsızlığının 200'üncü yıldönümünde büyükelçi olarak burada olmasının büyük bir onur olduğunun altını çizerek, "Bugün halklarımız için bağımsızlığın anlamı, bireyler, toplumlar ve devletler olarak onaylanma arayışımızdır. Ekonomik kalkınma, sosyal içerme ve herkes için eşit haklar için ortak mücadelemiz anlamına gelir. Kendi değerlerim ve kendi yaşam tarzım var ve saygı görmek istiyorum. Aslında dünya, kuralları dikte eden, nasıl davranmamız veya düşünmemiz gerektiğini öğreten küçük bir grup ülkeye ait değil. Bağımsızlık aynı zamanda daha fazla çok taraflılık, daha fazla uluslararası iş birliği, daha çok sayıda ülkenin, özellikle çağımızın önemli sorunlarıyla ilgili olarak tüm insanlığı etkileyen karar alma süreçlerine katılımı anlamına gelmektedir. Dünyada gerçek barış ve sürdürülebilir refah için tek yol budur" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Büyükelçi Ceglia ve Bakan Yardımcısı Kaymakcı, bağımsızlık günü çerçevesinde düzenlenen sergiyi gezdi.

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Kaynak: İHA

Brezilya, Ankara, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Ankara'da Brezilya Bağımsızlık Günü Resepsiyonu - Son Dakika

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