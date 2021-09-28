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Ankara'da "Genç Fikirler Ağı Projesi" tanıtıldı - Son Dakika

Ankara'da "Genç Fikirler Ağı Projesi" tanıtıldı

28.09.2021 09:41
Ankara'da

Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gazi Üniversitesi iş birliğiyle "Genç Fikirler Ağı Projesi" tanıtıldı.

Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gazi Üniversitesi iş birliğiyle "Genç Fikirler Ağı Projesi" tanıtıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gazi Üniversitesi Konser Salonu'nda yapılan tanıtım töreninde, İl Milli Eğitim Müdürü Harun Fatsa, Rektör Yardımcısı Sayın Prof. Dr. Bekir Buluç, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Çalışkan, Gazi Üniversitesi Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Salih Şahin, Eğitim Fakültesi Dekanı Sayın Prof. Dr. Mahmut Selvi yaptıkları konuşmalarda projenin önemini anlattı.

Projenin tanıtım videosunun gösterildiği törende, Gazi Üniversitesi akademisyenleri Doç. Dr. Bilgehan Sonsel viyola ve Araştırma Görevlisi Dr. Çağla Serin Özparlak piyano dinletisi sundu.

Genç Fikirler Ağı Projesi

Haziran 2021-Haziran 2024 tarihleri arasında yürütülmesi planlanan projenin pilot çalışması il genelinde bulunan proje okulları ve bilim ve sanat merkezleriyle gerçekleştirilecek.

Genç Fikirler Ağı Projesi ile proje okullarının ve BİLSEM'lerin ulusal proje yarışmalarına katılımında nitel ve nicel artışın sağlanması için öğretmen ve öğrenci yeterliklerini arttırıcı eğitimlerin planlanması ve uygulanması amaçlanıyor. Projeyle, proje başvuru sayıları, projelerin niteliği, proje başvurusu yapan öğrenci ve proje rehberliği yapan öğretmen sayıları ile öğretmenlerin mesleki yeterlikleri, öğrencilerin bilgi ve beceri odaklı gelişim düzeyleri ve okulların yükseköğretim kurumları ile iletişiminin artması için her türlü koordinasyonun sağlanması da hedefleniyor.

Proje kapsamında 27 Ekim'de başlayan yüz yüze teorik ve uygulamalı proje yazma eğitimi 3 gün daha sürecek.

Eğitime, il genelindeki proje okulları ve bilim ve sanat merkezlerindeki proje komisyon başkanları ile bir komisyon üyesi öğretmen olmak üzere her komisyondan 2 öğretmen katılım sağlayacak.

milli eğitim bakanlığı, Gazi Üniversitesi, Konser, Ankara, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Ankara'da 'Genç Fikirler Ağı Projesi' tanıtıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankara'da "Genç Fikirler Ağı Projesi" tanıtıldı - Son Dakika
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