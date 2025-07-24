Ankara\'da Tango Gecesi

Ankara'da, 2023 Arjantin Tango Dünya Şampiyonları Julian Sanchez ile Bruna Estellita çiftinin koreografisi eşliğinde "Pasion En Maidan Tango Dans Gecesi" düzenlendi.

Maidan İş ve Yaşam Merkezinin avlusunda düzenlenen Milonga (Arjantin tangosu) etkinliğinde, 2023'te El Mundial de Tango yarışmasında gösteri kategorisinde dünya şampiyonları olan Sanchez ve Estellita sahne aldı.

Katılan çiftlerin de tango yaptığı gecede, Arjantin'in Ankara Büyükelçiliği kültür birimi de yer aldı. Tango şampiyonu çiftlerin gecesinde, "Tango Artı" orkestrası canlı müzikle eşlik etti.

Orkestranın Bandoneon Sanatçısı Burak Şendağ, AA muhabirine, kendisinin ve orkestradakilerin ODTÜ mezunu olduğunu belirtti.

ODTÜ'de tango müziği konusunda eğitimler verdiğini söyleyen Şendağ, "Çok güzel bir gösteri oldu. Teatral tango dalında dünya şampiyonu olan sanatçılarla beraber sahne aldık, çok keyifliydi. Biz tangoya dansla başladık. Dans bizim için ön plandaydı. Fakat müzisyen kimliğimiz de devreye girdiği zaman ikisini birlikte keşfetme ihtiyacı duyduk." dedi.

Şendağ, 21 yıldır orkestraları ile tangoyu beraber yapmaya çalıştıklarını belirterek, "Müziğin dinamiklerini çok iyi bildiğim için dansçılara bu müziğin dinamiklerini yansıtmak ve anlatmak için ODTÜ'de açtığım dersler çok kritik. Çünkü dansçılar müziği çok fazla keşfetmeden dansı öğreniyorlar. Müziğin aslında başka bir boyutu olduğunu keşfettikleri zaman bunu da öğrenmek istiyorlar. Müzisyen gözüyle tango müziğini anlatmak farklı boyut kazandırıyor." diye konuştu.

Bruna Estellita, tango kariyerine Brezilya'da 11-12 yaşlarında başladığını, yaklaşık 20 yıldır bu dansı sürdürdüğünü söyledi.

23 yaşında Buenos Aires'e taşınarak eğitimine ve sahne çalışmalarına devam ettiğini belirten Estellita, şampiyon oldukları sürecin çok fazla zaman, para, emek ve kişisel fedakarlık gerektirdiğini vurguladı.

Türkiye'yi şimdiye dek kaç kez ziyaret ettiğini hatırlamadığını belirten Estellita, burada her zaman kendini ailesinin yanındaymış gibi hissettiğini ve daha birçok kez gelmek istediğini belirtti.

Estellita ile birlikte şampiyon olan Julian Sanchez ise Türkiye'deki tango topluluğunu çok yakından tanıdığını ve ülkede yapılan çalışmaların yeni nesilleri tangoya kazandırma açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Sanchez, yarışmada sahneledikleri koreografinin, 2018'de birlikte yazdıkları ilk koreografilerden biri olduğunu ve yıllar içinde bu çalışmayı olgunlaştırdıklarını anlattı.

Gösteriye teatral bir yapı kazandırmak için Peaky Blinders dizisinden ilham aldıklarını belirten Sanchez, sahnede yalnızca bir dans değil, aynı zamanda iki insanın sokakta karşılaşarak birlikte dans etmeye karar verdikleri bir hikaye anlatmak istediklerini söyledi.