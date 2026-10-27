Ankara'da terzi Ziya Pınarbaşı eski duvar halılarından ceket ve kaban dikiyor - Son Dakika
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Ankara'da terzi Ziya Pınarbaşı eski duvar halılarından ceket ve kaban dikiyor

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Ankara\'da terzi Ziya Pınarbaşı eski duvar halılarından ceket ve kaban dikiyor
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Ankara'da 20 yıldır terzilik yapan Ziya Pınarbaşı, duvar halıları, kilimler ve eski perdelerden ceket, kaban ve elbise tasarlıyor. Sosyal medyada ilgi gören tasarımlarıyla atılacak kumaşları modaya kazandıran Pınarbaşı, terziliği gelecek nesillere aktarmayı hedefliyor.

Ankara'da 20 yıldır terzilik yapan Ziya Pınarbaşı, unutulmaya yüz tutmuş duvar halıları, kilimler ve eski perdelerden ceket, kaban ve elbiseler tasarlayarak atılacak kumaşları yeniden modaya kazandırıyor.

Ankara'da 20 yıldır terzilik yapan Ziya Pınarbaşı, unutulmaya yüz tutmuş duvar halıları, kilimler ve eski perdeleri kıyafetlere dönüştürüyor. Atılacak kumaşlardan ceket, kaban ve elbiseler tasarlayan Pınarbaşı, özgün tarzıyla dikkat çekiyor. Sosyal medyada paylaştığı tasarımlarla ilgi gören Pınarbaşı, terzilik mesleğini gelecek nesillere aktarmayı hedefliyor.

"Eski duvar halıları unutulmaya yüz tutmuşken tekrardan onlara bir renk verdik"

Ziya Pınarbaşı, ailesinden ve köyünden kalan eski kumaş ve perdelerle tasarladığı kıyafetlerin sosyal medyada ilgi görmesi üzerine farklı modeller üretmeye başladığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Eski kumaşlar, duvar halıları, kilimler ve yorgan yüzleri unutulmaya yüz tutmuşken tekrardan onlara bir renk verdik. Bir gün ailemizden, köyümüzden kalan eski kumaş ve perdelerle bir kıyafet dikim dedim ve bunu da sosyal medyada paylaştım. Baktım ki çok ilgi gördü. Sonrasında bunlardan farklı modeller yapıp, sokakta giydim. İnsanlar çok ilgi gösterdiler. Videolarım sosyal medyamda viral oldu. Bu kıyafetleri giymek, resim çekinmek isteyen çok insan oldu. Bu gördüklerim beni mutlu ettikçe farklı modellerle çalışmalar yaptım."

"Duvar halılarından çok güzel ceketler dikilir"

Eski kumaş ve perdelerden tasarladığı kıyafetlerle modaya yön verdiğini belirten Pınarbaşı, "Duvar halılarından çok güzel ceketler dikilir, kabanlar dikilir, frank yaptım kendime. Perdelerden güzel pantolonlar, elbiseler, gömlekler dikilir. Kumaş akıcı olduğu için, çok şık, çok güzel duruyor giydiğinde. Ben bunları normal hayatımda giyiyorum. Gençlerin ilgi göstermesi beni çok mutlu etti. İnsanlar 'Bana da diker misin? Bana da satar mısın?' diye soruyorlar. Çöp olacak ürünlerle modaya yön veriyorum" diye konuştu.

"Önce duvar halısını tablo gibi duvarda izleyerek, kafamda ne yapabilirim diye canlandırıyorum"

Pınarbaşı, duvar halılarından tasarladığı kıyafetlerin kalıp çıkarma ve dikim işlemlerinin birkaç gün sürdüğünü söyleyerek, "Önce duvar halısını tablo gibi duvarda izleyerek, kafamda ne yapabilirim diye canlandırıyorum. Sonra kafamda bir model oluşturuyorum, bunun kalıbını çıkarıyorum. Kalıbını çıkardıktan sonra kesiyorum, biçiyorum, üzerinde oynamalar yapıyorum. Tam kafamda oluşturup, sonra giyip sokakta sergiliyorum. Bu da tabii ki birkaç günümü alıyor" ifadelerini kullandı.

"Çöpe gidecek halılarla güzel kostümler, kıyafetler tasarladım"

Gelecek nesillere örnek olmayı ve terziliği yeniden sevdirmeyi amaçladığını vurgulayan Pınarbaşı, "Çöpe gidecek halılarla güzel kostümler, kıyafetler tasarladım. İnsanlar çok ilgi gördü, fotoğraf çekindi. Gelecek nesil inşallah benim yaptığım işleri örnek alır. Çünkü bu memleketin zanaatkarlara ihtiyacı var. Nesli tükenecekken ben insanlara terziliği tekrardan sevdirdim" değerlendirmesinde bulundu.

"70 yıllık karyola takımını umarım Ziya Bey çok güzel bir şekilde değerlendirecektir"

Güler Bostan, annesinin çeyizi için hazırladığı 70 yıllık karyola takımını yeni kıyafetler dikmesi için Ziya Pınarbaşı'na getirdiğini belirterek, "Ziya Bey'e söz vermiştim. Annemin, benim çeyizime yaptığı sarmalardan birini getirecektim. Bu sarmalar çok değişik olduğu için güzel bir karyola takımı olur. 70 yıllık karyola takımını umarım Ziya Bey çok güzel bir şekilde değerlendirecektir" dedi.

Kaynak: İHA
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