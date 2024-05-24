Ankara Devlet Opera ve Balesi bale başkoreografı Almula Özlem için tören düzenlendi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Ankara Devlet Opera ve Balesi bale başkoreografı Almula Özlem için tören düzenlendi

Ankara Devlet Opera ve Balesi bale başkoreografı Almula Özlem için tören düzenlendi

Ankara Devlet Opera ve Balesi bale başkoreografı Almula Özlem, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Özlem için Opera Sahnesi'nde düzenlenen törene sanatçının yakınları ve meslektaşları katıldı. Tören sırasında konuşan eski DOB Genel Müdürü Rengim Gökmen, Özlem'in kaybının büyük bir acı olduğunu belirtti ve Türkiye'deki bale sanatçılarının nadide olduğunu vurguladı. Almula Özlem'in cenazesi, Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedilecek.

24.05.2024 15:17
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Tedavi gördüğü hastanede 46 yaşında yaşamını yitiren Ankara Devlet Opera ve Balesi bale başkoreografı Almula Özlem için Opera Sahnesi'nde tören düzenlendi.

Törende, sanatçı Almula Özlem'in eski eşi ve Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Volkan Ersoy ile kız kardeşi Özlem Bleda taziyeleri kabul etti.

Törene, sanatçının yakınları ile DOB Genel Müdürü Tan Sağtürk, eski DOB Genel Müdürü ve orkestra şefi Rengim Gökmen katıldı.

Törende konuşan Gökmen, "İnsan olarak da çok nadide bir insanı kaybettik. Onunla birlikte çalışmış olmaktan, onun dans ettiği dönemde yönetici olmuş olmaktan onur duyuyorum ama bu onurla beraber büyük bir güç bindi yüreğime şu anda onun kalbinden." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de bale sanatçısı sayısının çok az olduğunu belirten Gökmen, "Bir tanesini kaybettik bugün. Onlara çok iyi bakalım, çok nadide sanatçılar, saygıyla eğiliyorum." diye konuştu.

Almula Özlem'in cenazesi, Bilkent Doğramacızade Ali Paşa Camisi'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Ankara Devlet Opera ve Balesi bale başkoreografı Almula Özlem için tören düzenlendi - Son Dakika

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