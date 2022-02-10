Üye Girişi
Ankara Devlet Opera ve Balesi'nden "Sevgililer Günü" konseri - Son Dakika

Ankara Devlet Opera ve Balesi'nden "Sevgililer Günü" konseri

10.02.2022 16:53
Ankara Devlet Opera ve Balesi'nden "Sevgililer Günü" konseri

Ankara Devlet Opera ve Balesi 3Basses grubu, "Sevgililer Günü" konseriyle Opera Sahnesi'nde sanatseverlerle buluşacak.

Ankara Devlet Opera ve Balesi 3Basses grubu, "Sevgililer Günü" konseriyle Opera Sahnesi'nde sanatseverlerle buluşacak.

Devlet Opera ve Balesinden yapılan açıklamaya göre, müzikallerden çok sesli türkülere uzanan örneklerle operanın ve klasik müziğin seçkin eserleri, 14 Şubat'ta izleyicilere sunulacak.

Ödüllü sanatçılar Tuncay Kurtoğlu, Tevfik Rodos ve Zafer Erdaş'ın bir araya geldiği 3Basses grubu, teatral performanslarıyla da seyirciye keyifli zamanlar yaşatmak için sahne alacak.

Özellikle operayı ve çok sesliliği tanıtmaya, sevdirmeye ve yaymaya yönelik amaçlarını, basların penceresinden gerçekleştirmeye çalışan, repertuvarlarında yerelden ulusala ve evrensele farklı renkler oluşturmayı amaçlayan gruba, piyanist Diego Moccia da sahnede eşlik edecek.

Sanatseverler, konser biletlerini Ankara Devlet Opera ve Balesi gişesi ve "biletinial.com" adresinden temin edebilecek.

YORUMLAR
500

Sevgililer Günü, Ankara, Rodos, Opera, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Ankara Devlet Opera ve Balesi'nden 'Sevgililer Günü' konseri - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
16:56 Eğlenmek için gittiği gazino mezarı oldu! 4 kişilik grupla tartışan genç feci şekilde öldürüldü
16:55 İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in oğlu Prensi Charles ikinci kez koronavirüse yakalandı
16:53 Öğretmenden 16 yaşındaki öğrenciye taciz! Mesajlar ortaya çıkınca tutuklandı
16:46 Son Dakika: ABD son 40 yılın rekorunu kırdı! Yıllık enflasyon yüzde 7,5'e yükseldi
16:35 Artan maliyetler yüzünden boş baklava satılıyor!
16:35 Çocuğu arabanın bagajına koyan babanın şaşkına çeviren ifadesi: Araba kalabalıktı, yaramazlık yapınca sinirlendim
16:28 Berber dükkanının kadınlarla yaptığı tanıtımı gören bu berbere gelmek istiyor
16:23 Bir Zamanlar Çukurova'da bugün neler olacak? Züleyha, Çolakların elinden nasıl kurtulacak?
16:05 Demokrasi endeksinde 103. sıradayız! Dünyanın en demokratik ülkesi Norveç
16:00 Camdaki Kız'da bu akşam neler olacak? Adil, gerçekleri anlatacak mı?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2022 17:06:58. #1.11#
SON DAKİKA: Ankara Devlet Opera ve Balesi'nden "Sevgililer Günü" konseri - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement