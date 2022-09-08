Devlet Tiyatrolarından (DT) yapılan açıklamaya göre, bu yıl 12-18 Eylül tarihleri arasında altıncısı düzenlenecek festival kapsamında, Ankara Devlet Tiyatrosu yapımı oyun, Gostivar şehrinde perde açacak.

Kaynak: AA

Devlet Tiyatroları, Makedonya, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika › Kültür Sanat › DT'nin 'Sonsuzluk Kitabevi' oyunu, Kuzey Makedonya'da tiyatroseverlerle buluşacak - Son Dakika

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