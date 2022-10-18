Ankara haberi | "Bandırma Füze Kulübü" filminin galası Ankara'da yapıldı - Son Dakika
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Ankara haberi | "Bandırma Füze Kulübü" filminin galası Ankara'da yapıldı

18.10.2022 22:48

Ankara haber: Türkiye'nin uzay yarışına başlangıcını beyaz perdeye taşıyan TRT ortak yapımı "Bandırma Füze Kulübü" filminin galası Ankara'da gerçekleştirildi.

Türkiye'nin uzay yarışına başlangıcını beyaz perdeye taşıyan TRT ortak yapımı "Bandırma Füze Kulübü" filminin galası Ankara'da gerçekleştirildi.

Bir alışveriş merkezinde düzenlenen galaya, TRT Genel Müdürü Mehmet Zahit Sobacı, filmin yönetmeni Ömer Faruk Sorak, filmin yapımcısı Mustafa Uslu, oyuncular Deniz Can Aktaş, Aslı Bekiroğlu, Atay Yıldız, Bahtiyar Engin, Tolga Canbeyli, Nizam Namidar, Bartu Mutlu, Başak Akan, Çiçek Acar, Cemaleddin Çekmece ve vatandaşlar katıldı.

Gala öncesi açıklama yapan TRT Genel Müdürü Sobacı, Türkiye'nin kamu yayıncısı olarak ortak yapımlarla hem Türk sinemasına hem de dünya sinemasına önemli katkılar sunduklarını söyledi.

Sinema sektörüne verdikleri desteklerle birçok projenin yaşama geçmesine öncülük ettiklerini ifade eden Sobacı, "TRT'nin ortak yapımcısı olduğu birçok film, dünyanın çok önemli festivallerinde ödüllerle dönüyor. Bu ödüller bir yandan bizi bundan sonraki süreçte yeni yapımlar için teşvik ederken bir yandan da TRT sinemanın bugün geldiği noktaya işaret ediyor." dedi.

Bandırma Füze Kulübü filmine ilişkin bilgi veren Sobacı, şöyle konuştu:

"Bu projemizin bugün özellikle teknoloji alanında gençlerin desteklenmesi noktasında, katedilen mesafeyi göstermesi açısından bir sorumluluğu, misyonu da yerine getirdiğini düşünüyorum. Bugün gelinen nokta farklı bir nokta. Özellikle milli teknoloji hamlesi çerçevesinde gençlerimiz ciddi anlamda destekleniyorlar. Onlar da sağ olsun bu desteğin karşılığını veriyorlar. Biz de TRT ailesi olarak kendi gücünün farkında ve yapabileceklerinin idrakinde olan bir neslin yetişmesine katkı sağlayacak bu tarz yapımlara destek olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz."

Yapımcı Mustafa Uslu, beş yıllık bir proje olan harika bir film yaptıklarını söyleyerek, filme maddi ve manevi destek veren herkese teşekkür etti.

Yönetmen Ömer Faruk Sorak da filmin oyuncularıyla birlikte ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Oyuncu Deniz Can Aktaş ise zor bir dönemin ardından kalabalık bir ekiple güzel bir iş başardıklarını kaydetti.

Film, 21 Ekim'de tüm Türkiye'de vizyona girecek.

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Kaynak: AA

Türkiye, Ankara, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Ankara haberi | 'Bandırma Füze Kulübü' filminin galası Ankara'da yapıldı - Son Dakika

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