Ankara Kulübü Derneği'nden "Bahar Meltemi" adlı konser - Son Dakika
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Ankara Kulübü Derneği'nden "Bahar Meltemi" adlı konser

10.06.2022 23:20

Ankara Kulübü Derneği'nden "Bahar Meltemi" adlı konser Ankara Kulübü Derneği "Bahar Meltemi" adlı konseri gerçekleştirdi.

Ankara Kulübü Derneği'nden "Bahar Meltemi" adlı konser

ANKARA - Ankara Kulübü Derneği "Bahar Meltemi" adlı konseri gerçekleştirdi.

1932 yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Seymenlik geleneğinin ve Ankara'nın geleneksel ve tarihi değerlerinin yaşatılması amacıyla kurdurduğu Ankara Kulübü Derneği, "Bahar Meltemi" adlı konserini gerçekleştirdi. Gençlik Parkı'nda düzenlenen konserde Ankara Kulübü Derneği Şubeler Türk Müziği Korosu, Türk musikisinden sevilen eserleri seslendirdi. Sanatçı Tahir Aydoğdu şefliğinde gerçekleşen konserde Ankaralılar müzik dolu bir gece yaşadı.

Ankara Kulübü Derneği'nden Bahar Meltemi adlı konser
Ankara Kulübü Derneği'nden Bahar Meltemi adlı konser
Ankara Kulübü Derneği'nden Bahar Meltemi adlı konser
Ankara Kulübü Derneği'nden Bahar Meltemi adlı konser

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Kaynak: İHA

Mustafa Kemal Atatürk, Ankara, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Ankara Kulübü Derneği'nden 'Bahar Meltemi' adlı konser - Son Dakika

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