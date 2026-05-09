Rumeli kadınlarının göç hikâyeleri Samsun'da sergide buluştu

09.05.2026 15:22  Güncelleme: 15:33
Balkan Türkleri Derneği tarafından Anneler Günü'ne özel hazırlanan 'Hatıralarıyla Rumeli Kadınları' sergisi, Samsun Müzesi'nde açıldı. Sergi, göçle gelen Rumeli kadınlarının hayat hikayelerini fotoğraflar ve özel eşyalar eşliğinde ziyaretçilere sunuyor. 10 ve 11 Mayıs tarihlerinde de ziyarete açık olacak.

Balkan Türkleri Derneği tarafından Anneler Günü'ne özel hazırlanan "Hatıralarıyla Rumeli Kadınları Sergisi"nin açılışı Samsun Müzesi'nde gerçekleştirildi. Göçle gelen Rumeli kadınlarının hayat hikayelerini konu alan sergi, ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

10 ve 11 Mayıs tarihlerinde de ziyarete açık olacak sergide, mübadele ve göçle Anadolu'ya gelen Rumeli kadınlarının hayat hikayeleri; fotoğrafları ve özel eşyaları eşliğinde ziyaretçilere sunuluyor. Balkan Türkleri Derneği Başkanı Adem Tuğral, serginin uzun süredir hazırlıkları yapılan özel bir çalışma olduğunu belirterek, "Memleketten gelen 1. kuşak kadınlarımızın hayata tutunuş hikayeleri ile aile albümlerimizde yer alan az sayıdaki fotoğraflarından ve onların çocukları olan 2. kuşak kadınlarımızın gençlik yıllarından eğitim ve iş hayatına atılmalarına kadar geçirdikleri değişimi anlatan fotoğraflardan oluştu" dedi.

Serginin yalnızca Rumeli kadınlarının değil, Anadolu kadınlarının da izlerini taşıdığını ifade eden Tuğral, dönem fotoğrafları, eski Türkçe'den çevrilen fotoğraf arkası yazılar, Rumeli şivesiyle kullanılan kadın isimleri ile mübadele üzerine eser veren edebiyatçıların kitaplarından alıntıların da sergide yer aldığını söyledi.

Rumeli evlerinin simgesi sardunyaların paslı teneke kutular ve memleket toprağı içerisinde sergilenmesi ise ziyaretçilere duygusal anlar yaşattı.

"Sessiz mücadeleyi Anneler Günü'nde görünür kılmak istedik"

Projeyi hazırlayan Proje Koordinatörü Sevda Tanyıldız ise serginin, "Asırlık Mübadil Lezzetler" yemek projeleri sırasında ortaya çıkan hikayelerden ilham alınarak hazırlandığını belirtti. Tanyıldız, "Yemeklerini yediğimiz, tariflerini yazdığımız kadınlarımızın çileli göç yolculuklarını çok az anlattıklarını, çoğunun bir fotoğrafının bile olmadığını gördük. Ailelerini bir arada tutmak ve çocuklarını doyurabilmek için verdikleri sessiz mücadeleyi Anneler Günü'nde görünür kılmak ve aziz hatıralarını saygıyla anmak istedik" diye konuştu.

Rumeli kadınlarının Cumhuriyet değerlerine bağlılıklarına da dikkat çeken Tanyıldız, kültürel mirasın korunmasının önemine vurgu yaptı.

Sergide gelinlikler, içlikler, feraceler, el işleri, cepkenler, dikiş makineleri ve kadınların kullandığı çok sayıda dönem eşyası da yer alıyor. Ziyaretçilere adeta tarih içinde yolculuk sunan sergi, üç gün boyunca Samsun Müzesi'nde ziyaret edilebilecek.

Serginin açılışına CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, Tekkeköy Belediye Başkan Yardımcısı Mümin Vural, İlkadım AK Parti İlçe Başkanı Ersin Kasap, İlkadım CHP İlçe Başkanı Umut Alkaç, AK Parti Büyükşehir Meclis Üyesi Mustafa Boyacı, CHP Büyükşehir Meclis Üyesi Fikret Pekal, Tekkeköy İYİ Parti İlçe Başkanı Ali Çalık ile çok sayıda davetli katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

