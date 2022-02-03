Üye Girişi
Antakya Medeniyetler Korosu Kayseri'de konser verdi - Son Dakika

Antakya Medeniyetler Korosu Kayseri'de konser verdi

03.02.2022 22:01
Antakya Medeniyetler Korosu Kayseri'de konser verdi

Üç din ve altı farklı mezhebe mensup kişilerden oluşan Antakya Medeniyetler Korosu, Kayseri'de sahne aldı.

Üç din ve altı farklı mezhebe mensup kişilerden oluşan Antakya Medeniyetler Korosu, Kayseri'de sahne aldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Hatay Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde gerçekleştirilen organizasyonda, Antakya Medeniyetler Korosu, EXPO 2021 Hatay Lansmanı kapsamında İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Kültür Merkez Salonu'nda sanatseverlerle bir araya geldi.

Koro üyeleri Türkçe, Kürtçe, Arapça ve Azerbaycan Türkçesi başta olmak üzere birçok dilde şarkılar seslendirildi.

Antakya Medeniyetler Korosu Derneği Başkanı ve Koro Şefi Yılmaz Özfırat, şarkı aralarında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin bir yansıması olan koroda Müslüman, Hristiyan ve Musevi üyelerin bulunduğunu belirtti.

Özfırat, Kayserilileri 1 Nisan 2022'de başlayacak EXPO 2021 Hatay'a davet etti.

Programa, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun ve vatandaşlar katıldı.

YORUMLAR
500

Antakya, Kayseri, Turizm, Hatay, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Antakya Medeniyetler Korosu Kayseri'de konser verdi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
21:47 Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Karamollaoğlu'na sürpriz ziyaret! Görüşmede masaya yatırılan konu ittifak oldu
21:42 Fenerbahçe'nin Konferans Ligi kadrosuna yıldız futbolcular dahil olmadı! Taraftar sinirden deliye döndü
21:33 Hamile genç kız, iş görüşmesi için gittiği fabrikada feci şekilde hayatını kaybetti
21:29 HDP'li milletvekilinin PKK'lı oğluna 9 yıl 7 ay hapis cezası verildi
21:12 Fenerbahçe antrenmanındaki görüntüsü çok konuşulmuştu! Ozan Tufan'ın İngiltere'de kaç kilo verdiği öğrenildi
20:56 Fenerbahçe, ünlü golcünün tüm şartlarını kabul etti! Resmi imzanın atılması an meselesi
20:47 Sokaktaki bankta güpegündüz kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdiler
20:46 Son Dakika: Araç sahipleri dikkat! LPG oto gaza zam geldi
20:45 Seçim anketine Kılıçdaroğlu damga vurdu! İkinci turda aldığı yüzde 51.5'lik oy çok konuşulacak
20:17 Dünyaca ünlü şarkıcı ayak parmaklarının fotoğrafını satarak gelir elde ediyor! Kazandığı para şaşkınlık yarattı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2022 22:09:59. #1.11#
SON DAKİKA: Antakya Medeniyetler Korosu Kayseri'de konser verdi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement