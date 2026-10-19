Antalya Altın Portakal Film Festivali 24-31 Ekim'de 114 filmi ağırlayacak - Son Dakika
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Antalya Altın Portakal Film Festivali 24-31 Ekim'de 114 filmi ağırlayacak

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Antalya Altın Portakal Film Festivali 24-31 Ekim\'de 114 filmi ağırlayacak
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63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, 24-31 Ekim'de 114 filmi izleyiciyle buluşturacak. Sanat Direktörü Deniz Yavuz, ilk kez gösterime girecek filmlerin oranının yüzde 80'i geçtiğini söyledi.

"Türkiye'nin Oscar'ı" olarak nitelendirilen, bu yıl "Daima" temasıyla 63'üncüsü gerçekleştirilecek Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 114 film izleyiciyle buluşacak.

Türkiye'nin sinema belleği Altın Portakal, 1964'ten bu yana halkı sanatla buluşturuyor.

Yeşilçam'dan bugünün sinemasına uzanan süreçte yönetmenleri, oyuncuları ve sinema emekçilerini bir araya getiren festival, pek çok eserin izleyiciyle buluşmasına katkı sunuyor.

Yıllar içinde sinema tarihinin önemli duraklarından biri haline gelen Altın Portakal, geçmişle gelecek arasında kültürel bir köprü kurmayı sürdürüyor.

Bu yıl 24-31 Ekim'de 63'üncü kez kapılarını sinemaseverlere açacak festival, Antalya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenecek.

Türk sinema sanatçılarının üstü açık otomobillerle halkı selamladığı geleneksel kortejle 24 Ekim Cumartesi günü başlayacak festivalin açılış töreni, aynı akşam Antalya Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Festival, 31 Ekim Cumartesi günü Cam Piramit'teki ödül töreniyle sona erecek.

Açılış töreninde Türk sinemasının iki değerli oyuncusu Tilbe Saran ve Menderes Samancılar'a Onur Ödülü, sinemaya verdiği emeklerden ötürü Abdurrahman Keskiner ve Suzan Kardeş'e Emek Ödülü, oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu ve Leyla Smyrna Cabas'a da Genç Başarı Ödülü takdim edilecek.

Jüri başkanlığını yazar, yönetmen ve yapımcı Derviş Zaim'in üstlendiği, 12 filmin yarışacağı Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nın jüri üyeleri Aylin Zoi Tinel, Elif Demoğlu, Fatih Artman, Meryem Uzerli, Sırma Bradley ve Rahman Altın'dan oluşuyor.

"Uluslararası bölümün filmleri bu yıl çok kuvvetli"

Festivalin Sanat Direktörü Deniz Yavuz, AA muhabirine, Altın Portakal'ın iskeletini, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması, Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması, Ulusal Kısa Film Yarışması, Ulusal Belgesel Film Yarışması, Sinema Okulları Öğrenci Filmleri Yarışması ve bu yıl 13. kez gerçekleşecek Film Forum olmak üzere 6 ana bölümün oluşturduğunu söyledi.

Film Forum'un yolculuğuna yeni başlayan film projelerinin değerlendirildiği bir alan olduğunu belirten Yavuz, "Beş kategoriden oluşuyor. Jürimiz yaptığı değerlendirmeler sonucunda projelerin bundan sonraki yolculuğuna yön veriyor. Bu yarışmalı bölümlerde ödüllerimiz var. Bununla gurur duyuyoruz." dedi.

Yan bölümlerde de özel gösterimler olduğunu aktaran Yavuz, şöyle devam etti:

"Uluslararası bölümün filmleri bu yıl çok kuvvetli. Uluslararası yarışmada 13 film yer alıyor. Ulusal yarışmada 12 filmimiz var. Toplamda 114 filmle bu yılki festivale hazırlandık, bekliyoruz. Bu sene ilk kez gösterime girecek filmlerin oranı oldukça arttı. Neredeyse yüzde 80'i aştık. Yan bölümler, yarışmasız, yarışmalı bölümler bunların hepsiyle yüzde 80 oranını yakaladık. Yani filmlerimizin 90'ı ilk kez Antalya'da gösterilecek."

"Öğrencilerin filmlerini burada değerlendirebiliyoruz ve jüri karşısına çıkarıyoruz"

Yavuz, öğrencilerin desteklendiği Sinema Okulları Öğrenci Filmleri Yarışması'nın bu yıl 3'üncüsünün gerçekleştirileceğini söyledi.

Türkiye genelindeki sinema eğitimi veren okullardan birer film göndermelerini rica ettiklerini anlatan Yavuz, şöyle konuştu:

"O filmlerden de 10-12 arasında finalist filmleri belirliyoruz ve o filmlerle bu bölümümüzü yapıyoruz. Burada da çok önemli bir durum var. Bütün Türkiye'deki öğrencilerin yıllık film üretimlerini, kısa filmlerini burada değerlendirebiliyoruz ve jüri karşısına çıkarıyoruz. 7-8 gün boyunca burada sinema profesyonelleriyle finalist filmlerin yaratıcıları, yapımcıları, yönetmenleriyle bir araya geliyor. Birinci olmalarının haricinde onlar için çok güzel bir deneyim oluyor."

Kaynak: AA
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