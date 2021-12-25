Üye Girişi
Antalya'da 2022'de hedef 15,6 milyon turisti aşmak - Son Dakika

Antalya'da 2022'de hedef 15,6 milyon turisti aşmak

25.12.2021 19:58
Antalya'da 2022'de hedef 15,6 milyon turisti aşmak

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, turizmi 12 aya yaymak için önemli çalışmalar yürüttüklerini belirterek "2022 turizm verilerinde 2019 rakamlarını da çok rahat bir şekilde yakalayabileceğiz.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, turizmi 12 aya yaymak için önemli çalışmalar yürüttüklerini belirterek "2022 turizm verilerinde 2019 rakamlarını da çok rahat bir şekilde yakalayabileceğiz. Sektörden aldığım bilgilere göre güzel geçecek bir yıl geliyor." dedi.

Yazıcı, Antalya Genç İş İnsanları Derneği (ANTGİAD) Başkanı Osman Sert'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda dernek üyeleriyle bir araya gelerek talep ve sorunlarını dinledi.

Antalya'nın turizmde öncü şehir olduğunu vurgulayan Yazıcı, "Şehrimiz turizm şehri, tüm sektörler turizme çıkıyor. Bu sebeple bütün firmalarımızla her aşamada bir araya gelmeye çalışıyorum. Bu toplantılar turizm açısından önemli. 2022'nin turizmde çok daha iyi geçeceğini düşünüyorum. 2022 turizm verilerinde, 2019'un (15 milyon 644 bin 108) rakamlarını da çok rahat bir şekilde yakalayabileceğiz. Sektörden aldığım bilgilere göre güzel geçecek bir yıl geliyor." diye konuştu.

Kovid-19'la mücadelede önemli aşamaya gelindiğini ifade eden Yazıcı, Antalya'nın hem tarım hem turizmin başkenti olduğunu söyledi.

Türkiye'nin turizm gelirlerinin üçte birini Antalya'nın sağladığını aktaran Yazıcı, "Turizmde bu sene yakaladığımız sayılar hem şehir hem ülke ekonomisine büyük katkılar sundu. Turizm anlamında birçok Avrupa ülkesinden daha iyi hizmetler veriyoruz." ifadelerini kullandı.

"Turizm konusunda çok başarılı bir özel sektörümüz var"

Turizmden alınan payı el birliğiyle artırmak istediklerini belirten Yazıcı, şunları kaydetti:

"Turizmin 12 aya yayılması için önemli çalışmalarımız var. Bunun şehrin ekonomisine çok büyük katkı sunacağına inanıyorum. Antalya'nın bunu başarabilecek altyapısı var. Sağlık, spor gibi birçok alternatifi turizme kazandırma ve turizmi şehrimizde 12 aya çıkararak değere dönüştürme noktasında yenilikçi çalışmalarımız sürüyor. Turizm konusunda çok başarılı bir özel sektörümüz var. Biz de devlet olarak sektör temsilcilerimize her konuda gerekli desteği vermeye hazırız."

ANTGİAD Başkanı Osman Sert de dernek olarak 170 üye, 20 bin istihdamla ve 10 milyar liralık ciroyla hem Antalya'ya hem ülkeye hizmet etmeye devam edeceklerini söyledi.

Antalya'da 2022'de hedef 15,6 milyon turisti aşmak
Antalya'da 2022'de hedef 15,6 milyon turisti aşmak

YORUMLAR
500

Antalya Valisi, Ersin Yazıcı, Antalya, Turizm, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Antalya'da 2022'de hedef 15,6 milyon turisti aşmak - Son Dakika


Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike! İlk 11'in değişilmez 4 futbolcusu sonraki hafta yok Galatasaray'ı bekleyen büyük tehlike! İlk 11'in değişilmez 4 futbolcusu sonraki hafta yok         
19:43
Yaklaşık 1 aydır kayıp olan lise öğrencisi, boynundan atkı ile asılı halde bulundu Yaklaşık 1 aydır kayıp olan lise öğrencisi, boynundan atkı ile asılı halde bulundu         
18:53
Kerem Aktürkoğlu'nun enfes golünden sonra yaptığı hareket sosyal medyayı salladı Kerem Aktürkoğlu'nun enfes golünden sonra yaptığı hareket sosyal medyayı salladı         
18:06
Nedeni geçim sıkıntısı mı? Cinnet getiren baba, 7 yaşındaki oğlunu boğazını keserek öldürdü Nedeni geçim sıkıntısı mı? Cinnet getiren baba, 7 yaşındaki oğlunu boğazını keserek öldürdü         
16:09
Bu köpek kediden korkuyor! Kediyi görünce ortalığı birbirine kattı, olan yolda yürüyen genç kıza oldu Bu köpek kediden korkuyor! Kediyi görünce ortalığı birbirine kattı, olan yolda yürüyen genç kıza oldu         
13:24
Kulisleri hareketlendiren erken seçim iddiası! AK Parti YSK'dan bilgi mi istedi? Kulisleri hareketlendiren erken seçim iddiası! AK Parti YSK'dan bilgi mi istedi?         
13:08
Kripto para platformlarına yönelik ilk yaptırım! Binance'e 8 milyon lira ceza kesildi Kripto para platformlarına yönelik ilk yaptırım! Binance'e 8 milyon lira ceza kesildi         
12:15
Dolardaki düşüş etiketlere yansıyacak mı? BİM indirime gitmek için şartlarını açıkladı Dolardaki düşüş etiketlere yansıyacak mı? BİM indirime gitmek için şartlarını açıkladı         
11:41
Dünyanın en zengin futbolcusu kim biliyor musunuz? Ronaldo ve Messi'den çok parası var Dünyanın en zengin futbolcusu kim biliyor musunuz? Ronaldo ve Messi'den çok parası var         
10:49
Türk definecileri hayrete düşüren olay! Kazmayı vurdukları ağaç kanamaya başladı Türk definecileri hayrete düşüren olay! Kazmayı vurdukları ağaç kanamaya başladı         
10:49
Meryem Uzerli kızlarıyla poz verdi, gören herkes aynı yorumu yaptı: Aynı anneleri Meryem Uzerli kızlarıyla poz verdi, gören herkes aynı yorumu yaptı: Aynı anneleri         
10:36
Cübbeli Ahmet Hoca'ya soruldu: Kur korumalı TL vadeli mevduat hesabı caiz midir? Cübbeli Ahmet Hoca'ya soruldu: Kur korumalı TL vadeli mevduat hesabı caiz midir?         
10:36
Yastık altında altını olanlar için yeni sistem geliyor! Bakan Nebati ocak ayına dikkat çekti Yastık altında altını olanlar için yeni sistem geliyor! Bakan Nebati ocak ayına dikkat çekti         
10:34
Pitbulun parçaladığı Asiye artık ilk yüz naklini yapan profesöre emanet Pitbulun parçaladığı Asiye artık ilk yüz naklini yapan profesöre emanet         
08:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 5 bakanlıkta kritik atamalar Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 5 bakanlıkta kritik atamalar Resmi Gazete'de         
08:49
Songül Karlı ve Seda Sayan'la evlilik programı sunan Uğur Arslan'ı görenler tanımakta güçlük çekiyor Songül Karlı ve Seda Sayan'la evlilik programı sunan Uğur Arslan'ı görenler tanımakta güçlük çekiyor         
00:17
Son Dakika: Erdoğan'dan Merkez Bankası eski Başkanı Durmuş Yılmaz'a tepki: Bedelini ödeyecek Son Dakika: Erdoğan'dan Merkez Bankası eski Başkanı Durmuş Yılmaz'a tepki: Bedelini ödeyecek         
22:05

Son Dakika Haberleri
19:33 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Doğal gaz ve elektrik fiyatlarında çok büyük fedakarlık yapıyoruz
19:23 Fenomen Merve Taşkın'a Hollanda'da cinsellik müzesinde verdiği pozlar sebebiyle hapis cezası verildi
19:19 Herkes, Muriqi'in yeni adresini merak ediyordu! Rıdvan Dilmen, Acun Ilıcalı'nın ismini verdi
19:16 Ünlü manken Natasha Oakley paylaştığı fotoğrafla gündem oldu! Takipçileri uyarı mesajları attı
18:52 Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Yeni vakaların yüzde 10'undan fazlası Omicron
18:42 Gol sevinci gündem oldu! Kerem Aktürkoğlu canlı yayında yaptığı hareketin perde arkasını anlattı
18:14 Antalyaspor'u 2-0'lık skorla geçen Galatasaray, 7 maçlık galibiyet hasretini bitirdi
18:09 Zirvede dev karşılaşma! Trabzonspor-Başakşehir maçında ilk 11'ler belli oldu
18:06 Kerem Aktürkoğlu'nun enfes golünden sonra yaptığı hareket sosyal medyayı salladı
17:24 Erman Toroğlu'dan canlı yayında olay çağrı! Galatasaray yönetimine seslendi: Şeref madalyası verin
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2021 20:18:24. #1.12#
SON DAKİKA: Antalya'da 2022'de hedef 15,6 milyon turisti aşmak - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement