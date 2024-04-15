Antalya'da 7. Akra Caz Festivali Başlıyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

Antalya'da 7. Akra Caz Festivali Başlıyor

Antalya\'da 7. Akra Caz Festivali Başlıyor

Antalya'da düzenlenecek olan 7. Akra Caz Festivali, 24 Mayıs-12 Haziran tarihleri arasında caz ve dünya müziğinin ünlü isimlerini sanatseverlerle buluşturacak. Festivalde Dany Brillant, Ibrahim Maalouf, Igor Butman, Larisa Dorina, Moskova Caz Orkestrası, Aziza Mustafa Zadeh, Ralf Cetto, Simon Zimbardo, Kerem Görsev, Ferit Odman, Volkan Hürsever, Engin Recepoğulları, Barış Doğukan Yazıcı, Bulut Gülen, Judith Hill, Eggmann Quartet, Esra Gürçay Quintet, Dila Bahar Quartet, Nubya Garcia, Fazıl Say, Eylül Ergül, Akra Jazz Band, Cem Tuncer, Serdar Barçın, Ozan Çelikel, Barış Dağhan ve Yekta Kopan gibi birçok ünlü isim sahne alacak. Festivalin açılışı Dany Brillant konseriyle yapılacak ve Fazıl Say'ın konserleriyle son bulacak.

15.04.2024 16:29
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Antalya'da bu yıl 7'ncisi düzenlenecek "Akra Caz Festivali", caz ve dünya müziğinin ünlü isimlerini 24 Mayıs-12 Haziran'da sanatseverlerle buluşturacak.

Çağdaş cazın yanı sıra bu müzik türünden yola çıkarak funk, rock, Latin, soul, pop ve elektronik tarzları da harmanlayan performanslarla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan festival, Akra Otel'in açık hava sahnesinde gerçekleştirilecek.

Festivalde sahne alacak isimler ve gruplar arasında, Dany Brillant, Ibrahim Maalouf, Igor Butman, Larisa Dorina, Moskova Caz Orkestrası, Aziza Mustafa Zadeh, Ralf Cetto, Simon Zimbardo, Kerem Görsev, Ferit Odman, Volkan Hürsever, Engin Recepoğulları, Barış Doğukan Yazıcı, Bulut Gülen, Judith Hill, Eggmann Quartet, Esra Gürçay Quintet, Dila Bahar Quartet,Nubya Garcia, Fazıl Say, Eylül Ergül, Akra Jazz Band, Cem Tuncer, Serdar Barçın, Ozan Çelikel, Barış Dağhan ve Yekta Kopan bulunuyor.

Festivalin açılışı Küba, Porto Riko, Akdeniz ve Fransız ritimlerini cazla harmanladığı şarkıların yanı sıra, Latin, salsa, swing ve caz melodilerinin hakim olduğu parçalara hayat veren sanatçı Dany Brillant ile 24 Mayıs'ta yapılacak.

Kendine has stiliyle, trompetin önde gelen isimleri arasında yer alan, Ibrahim Maalouf, "Ibrahim Maalouf & The Trumpets of Michel Ange" projesiyle 26 Mayıs'ta sahnede olacak.

Festivalin daimi konuklarından, dünyaca ünlü saksafon sanatçısı ve Rusya'nın caz elçisi Igor Butman ve alanında usta isimlerden oluşan Moskova Caz Orkestrası'na, ünlü Rus caz ve halk sanatçısı Larisa Dolina'nın eşlik edeceği konser 29 Mayıs'ta gerçekleşecek.

Festivalin bir diğer konuğu ise fusion ve caz türündeki eserleriyle tüm dünyada büyük ilgi gören, piyanist, besteci ve şarkıcı Aziza Mustafa Zadeh olacak. 31 Mayıs'taki konserde Azerbaycanlı sanatçıya Ralf Cetto (bas) ve Simon Zimbardo (vurmalılar) eşlik edecek.

Caz dünyasının önde gelen isimlerinden piyanist ve besteci Kerem Görsev, yeni albümü "Lost Ghost"un Türkiye prömiyeriyle 1 Haziran'da Antalyalı sanatseverlerle buluşacak.

Festival, şarkıcı ve söz yazarı Judith Hill'in 6 Haziran'daki konseriyle sürecek. Ödüllü saksafoncu ve besteci Nubya Garcia 8 Haziran'da cazseverlerle buluşacak.

Festival, 11-12 Haziran'da dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say'ın iki konseriyle son bulacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Antalya'da 7. Akra Caz Festivali Başlıyor - Son Dakika

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