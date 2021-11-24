Antalya'da Anadolu Nefesli Beşlisi "Divan-ı Yunus" konserini seslendirecek - Son Dakika

Antalya Devlet Opera ve Balesi Yunus Emre'nin vefatının 700'ncü yıl dönümü dolayısıyla Anadolu Nefesli Beşlisi'nin "Divan-ı Yunus" konserini sanatseverlerle buluşturacak.

Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, Anadolu Nefesli Beşlisi'nin dünya prömiyerini gerçekleştireceği program, Yunus Emre'nin evrensel değerleri, eserleri ve hayatını, Anadolu halk kültürünün zenginliğini evrensel niteliklere uygun bir anlatımla yücelterek, yerli ve yabancı sanatseverlere tanıtmayı amaçlıyor.

Bilkent Üniversitesi Flüt Sanat Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cem Önertürk, Antalya Devlet Opera ve Balesi obua sanatçısı Ufuk Soygürbüz, Samsun Devlet Opera ve Balesi klarnet sanatçısı Kıvanç Fındıklı, Bilkent Senfoni Orkestrası fagot sanatçısı Ozan Evruk ve Samsun Devlet Opera ve Balesi korno sanatçısı Hüseyin Uçar'dan oluşan Anadolu Nefesli Beşlisi, halk ozanlarının şiirlerini ve ilahilerini çağdaş bir yaklaşımla seslendirecek.

TRT Ankara Radyosu Saz Sanatçısı İbrahim Uğur Öner'in solist sanatçı olarak sahne alacağı konsere, anlatımlarıyla Antalya Devlet Opera ve Balesi sanatçısı Mustafa Özşamlı, vurmalı sazlarda Samsun Devlet Opera ve Balesi sanatçısı Mustafa Aykut Köselerli ve çağdaş dans gösterisiyle Antalya Devlet Opera ve Balesi sanatçısı Murat Özdemir eşlik edecek.

27 Kasım Cumartesi saat 20.00'de gerçekleşecek konserin biletleri Haşim İşcan Kültür Merkezi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki opera gişelerinin yanı sıra "www.biletinial.com" internet adresinden temin edilebilecek.