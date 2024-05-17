Antalya'da Devlet Tiyatroları 14. Uluslararası Tiyatro Festivali Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Antalya'da Devlet Tiyatroları 14. Uluslararası Tiyatro Festivali Başladı

Antalya\'da Devlet Tiyatroları 14. Uluslararası Tiyatro Festivali Başladı

Antalya'da düzenlenen Devlet Tiyatroları 14. Uluslararası Tiyatro Festivali, İspanya Orthemis Orkestrası'nın 'Concerto a Tempo d'Umore' adlı gösterisiyle başladı. Festival, 27 Mayıs'ta sona erecek.

17.05.2024 22:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da düzenlenen Devlet Tiyatroları 14. Uluslararası Tiyatro Festivali, İspanya Orthemis Orkestrası'nın "Concerto a Tempo d'Umore" adlı gösterisiyle perdelerini açtı.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce düzenlenen festival, Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde tiyatroseverlerle buluştu.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, festivalin açılışında yaptığı konuşmada, kentin kültür, sanat ve spor şehri olduğunu söyledi.

Antalya'nın bugüne kadar önemli organizasyonlara ev sahipliği yaptığını belirten Şahin, "Şu an Antalya'da Filenin Sultanlarını ağırlıyoruz ve çok da iyi gidiyorlar. Antalya dünya ve Avrupa şampiyonları düzenleyen, sayısız festivale, fuara ev sahipliği yapan bir dünya şehri. Böyle bir uluslararası tiyatro festivali de Antalya'ya 14 yıldır çok yakışıyor. Sizler bu salonları doldurduğunuz müddetçe daha nice güzel etkinlikleri Antalya'ya getireceğiz." diye konuştu.

Şahin, katılımcılara iyi seyirler diledi.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı ise kurum olarak yurdun dört bir yanında festivaller düzenlediğini, bu etkinliklerin de yerli ve yabancı sanatçıların dört gözle beklediği sanatsal etkinlikler arasında yer aldığını söyledi.

Antalya'da düzenlenen festivalin yurt içinde ve dışında takip edilen bir etkinlik olduğuna işaret eden Karadağlı, "Geçtiğimiz 13 yılda, 62 ülkeye ev sahipliği yaparak, 85 farklı tiyatro grubunu ve 1500'den fazla sanatçıyı ağırlayan Antalya Uluslararası Tiyatro Festivali, toplam 126 oyun ve 252 temsille 142 bin seyirciye ulaştı." dedi.

Festivalin bu yıl Devlet Tiyatrosu sahnesinden çıkarak şehrin 11 farklı mekanında 8 yabancı, 26 yerli oyun ve birbirinden farklı atölye çalışmalarıyla vatandaşlarla buluşacağını anlatan Karadağlı, bu şekilde bir yandan tiyatro sanatının gücünün, evrenselliğinin vurgulanacağını, bir yandan da kültürler arasında köprüler kurarak karşılıklı duygu ve düşüncelerin paylaşılmasına imkan tanınacağını kaydetti.

Karadağlı, Türkiye'den 11 Devlet Tiyatrosu ve bir şehir tiyatrosunun yanı sıra İspanya, Tataristan, Polonya, Macaristan, Fransa, Küba ve İtalya'dan tiyatro topluluklarının farklı tarzları ve kültürel zenginlikleriyle 35 oyun ile 49 temsil sunacağını bildirdi.

Konuşmaların ardından festival, İspanya Orthemis Orkestrası'nın "Concerto a Tempo d'Umore" adlı gösterisiyle başladı. Jordi Purti'nin yazıp yönettiği gösterinin, müzik düzenlemeleri Santi Escura ve Orquestra Cambra Emporda, ışık tasarımı Jordi Surroca imzası taşıyor.

Festival, 27 Mayıs'ta sona erecek.

Kaynak: AA

Devlet Tiyatroları, İspanya, Antalya, Festival, Sanat, Kültür, Müzik, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Antalya'da Devlet Tiyatroları 14. Uluslararası Tiyatro Festivali Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:47 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Kamuya eleman alınmayacak diye bir şey söz konusu değil Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Kamuya eleman alınmayacak diye bir şey söz konusu değil
21:42 Kobani Davası’nda 42 yıl hapis cezasına çarptırılan Selahattin Demirtaş: Bu davanın siyasi bir dava olduğu bir kez daha ispatlandı Kobani Davası'nda 42 yıl hapis cezasına çarptırılan Selahattin Demirtaş: Bu davanın siyasi bir dava olduğu bir kez daha ispatlandı
21:18 Kobani Davası’nda tahliye kararlarına itiraz Kobani Davası'nda tahliye kararlarına itiraz
19:49 Hemşire odasında ölü bulundu Enjekte edilen ilaç doktordan çıktı Hemşire odasında ölü bulundu! Enjekte edilen ilaç doktordan çıktı
17:08 Pazarcılıktan suç örgütü yöneticiliğine Çapkanlar’ın lüks araçları ve tekneleri görüntülendi Pazarcılıktan suç örgütü yöneticiliğine! Çapkanlar'ın lüks araçları ve tekneleri görüntülendi
00:49 Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete’de Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
23:20 Pençe Kaplan operasyonu bölgesinde 1 askerimiz şehit Pençe Kaplan operasyonu bölgesinde 1 askerimiz şehit
22:55 Beyaz Saray İletişim Danışmanı: İsrail’e silah göndermeye devam ediyoruz Beyaz Saray İletişim Danışmanı: İsrail'e silah göndermeye devam ediyoruz
22:11 İsrail’de kabine toplantısında yumruklu kavga İsrail'de kabine toplantısında yumruklu kavga
21:56 İşte yeni dönemin ayrıntıları Fahiş fiyat uygulayan işletmelere ağır cezalar yolda İşte yeni dönemin ayrıntıları! Fahiş fiyat uygulayan işletmelere ağır cezalar yolda
21:21 Son sözü ’’Anne beni bir şey ısırdı’’ olan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Son sözü ''Anne beni bir şey ısırdı'' olan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
21:17 Marmaray’da intihar Bir anda kendini raylara bıraktı Marmaray'da intihar! Bir anda kendini raylara bıraktı
20:13 ’’Diyanet’te yöneticilere her gün etli yemek var’’ iddiasına kurumdan açıklama geldi ''Diyanet'te yöneticilere her gün etli yemek var'' iddiasına kurumdan açıklama geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2024 03:19:36. #1.12#
SON DAKİKA: Antalya'da Devlet Tiyatroları 14. Uluslararası Tiyatro Festivali Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement