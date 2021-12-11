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Antalya'da Latin rüzgarı esiyor - Son Dakika

Antalya'da Latin rüzgarı esiyor

11.12.2021 18:38
Antalya'da Latin rüzgarı esiyor

Türkiye Dans Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Sportif Salsa Dansları Kulüplerarası 1. Etap Yarışması, Antalya'da başladı.

Türkiye Dans Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Sportif Salsa Dansları Kulüplerarası 1. Etap Yarışması, Antalya'da başladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Fatih Haktan Coşkun (FHC) Gençlik ve Spor Kulübü iş birliğiyle Cam Piramit'te gerçekleştirilen turnuvaya, çeşitli illerden ve yaş gruplarından 500 dansçı katıldı.

Sportif Salsa Dansları Solo (Kadın-Erkek) & Duo Yarışması ve Karayip Dansları-Latino Show (Couple-Grup) Yarışmaları'nda 5 yaşından 70 yaşına kadar sporcular danslarıyla renkli görüntüler oluşturdu.

Minikler ve yıldızlar kategorilerinde dereceye giren dansçılara madalya verildi.

Türkiye Dans Sporları Federasyonu Başkanı Tolga Han Çinkitaş, Antalya'da güzel bir etkinlik gerçekleştirdiklerini belirterek, dünya pistlerinde ve uluslararası arenada daha büyük organizasyonları da gerçekleştirmek istediklerini söyledi.

FHC Gençlik ve Spor Kulübü Antrenörü Fatih Haktan Coşkun da yeni sezonun ilk yarışmasını düzenlediklerini ve heyecanlı olduklarını dile getirdi.

Yarışmaları geleneksel hale getirmek istediklerini aktaran Coşkun, gelecek yıllarda uluslararası boyuta taşımayı planladıklarını ifade etti.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Okan Yavuz da Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in direktifleriyle sanata, sanatçıya ve spora destek olmaya devam edeceklerini kaydetti.

Yavuz, Çinkitaş ve Coşkun'a teşekkür plaketi verdi.

12 Aralık'ta 10.00-18.00 saatlerinde devam edecek yarışmalar ücretsiz izlenebilecek.

Antalya'da Latin rüzgarı esiyor
Antalya'da Latin rüzgarı esiyor
Antalya'da Latin rüzgarı esiyor
Antalya'da Latin rüzgarı esiyor
Antalya'da Latin rüzgarı esiyor

Büyükşehir Belediyesi, Türkiye, Antalya, Dans, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Antalya'da Latin rüzgarı esiyor - Son Dakika


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