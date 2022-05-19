Antalya'da nostaljik araçların sergilendiği "Araç Müzesi" açıldı - Son Dakika
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Antalya'da nostaljik araçların sergilendiği "Araç Müzesi" açıldı

19.05.2022 14:27
Antalya'da nostaljik araçların sergilendiği "Araç Müzesi" açıldı

Antalya'da eski Dokuma Fabrikası'nda tarihi araçların sergilendiği "Araç Müzesi" ziyarete açıldı.

Antalya'da eski Dokuma Fabrikası'nda tarihi araçların sergilendiği "Araç Müzesi" ziyarete açıldı.

Kepez Belediyesi, eski Dokuma Fabrikası'ndaki pamuk ambarını restore ederek, 70 klasik aracın sergilendiği müze haline getirdi.

Belediye ekiplerinin 7 yıllık emeğinin ardından Devrim otomobilinin replikası ile Anadol otomobilinden eski otobüs, taksiler, makam otomobili ve tarım araçlarına kadar 70 araç sergilenmeye başladı.

Araç müzesini gezen büyükler geçmişi giderken, gençler ise eski araçları yakından görme fırsatı buldu.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, AA muhabirine, Kepez'de eşi benzeri olmayan araba müzesini hayata geçirdiklerini söyledi.

Türkiye'de bir çok araba müzesinin olduğunu ve bu müzelerin otomobilin tarihine odaklı batı eksenli müzeler olduğunu kaydeden Tütüncü, "Biz burada normal hayatın içerisinde kullandığımız, hatıralarımızda yer edinen otomobillerden oluşan bir sergi oluşturduk. Bu müze ziyaretçilere bir sosyal tarih okuması, nostalji yolculuğu yaptırıyor." dedi.

Bu müzenin Yeşilçam film sahnelerinde yer alan otomobilleri, eskiden kullanılan toplu taşıma araçlarının da sergilendiğini aktaran Tütüncü, müzede 70 ayrı aracın sergilendiğini, en yeni aracın 25, en eskisinin ise 65 yaşında olduğunu ifade etti.

Araçların Türkiye ve dünyanın çeşitli yerlerinden toplandığını ve bakımlarının yapıldığını anlatan Tütüncü, şunları dile getirdi:

"Müzemiz özel bir müze, özgün bir müze ve kendi hikayesi olan bir müze. Müzeyi gençlerin bayramı olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda açmış olmaktan mutluluk duyuyoruz. Biz her milli bayrama yeni bir eserle girmeyi alışkanlık haline getirdik. 7 yıllık emeğin sonucunda ortaya çıktı. Müzede 70 otomobil var ve bunları 4'ü özel imalat otomobil. Bu özel imalatlar, Devrim otomobili, Beyoğlu tramvayı, Vecihi Hürkuş'un 1925'te yaptığı K6 uçağı ve Türkiye'nin ilk yolcu uçağı NUD 38'in birebir replikaları müzemizdeki yerine aldı. Sanayi tarihimize ışık tutan özel imalatlar, replikalar olarak yerini aldı. Bu yanıyla da sanayi tarihimize ışık tutan bir müze oldu."

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Kaynak: AA

Otomobil, Antalya, Tragger, Müze, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Antalya'da nostaljik araçların sergilendiği 'Araç Müzesi' açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'da nostaljik araçların sergilendiği "Araç Müzesi" açıldı - Son Dakika
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