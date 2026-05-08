Ukrayna Kültür Parkı yenileme çalışmalarının ardından ziyarete açıldı

Antalya'da Ukrayna Kültür Parkı, kapsamlı yenileme çalışmalarının ardından düzenlenen törenle yeniden ziyarete açıldı.

Törende konuşan Ukrayna'nın Antalya Başkonsolosu Boğdan Konopliastyi, parkın yalnızca bir dinlenme alanı olmadığını belirterek, Ukrayna kültürünün, tarihinin ve ulusal kimliğinin Türkiye'deki önemli sembollerinden biri haline geldiğini vurguladı.

Muratpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Oya Kansu da, Antalya'da yaşayan Ukrayna toplumu ile kurulan dostane ilişkilerin önemine dikkat çekerek, kültürel iş birliğinin güçlenerek devam edeceğini ifade etti.

Konuşmaların ardından davetlilere kısa bir sanat programı sunuldu. Ukrayna halk şarkıları, geleneksel Ukrayna enstrümanları eşliğinde gerçekleştirilen performanslar ve keman konseri törene renk kattı.

Taras Şevçenko anıtının bulunduğu park yenilendi

Ukrayna Kültür Parkı, 2019 yılında "Ukrayna Ailesi" Derneği'nin girişimi ve Muratpaşa Belediyesi'nin katkılarıyla hayata geçirildi. Parkta, Temmuz 2020'de Ukraynalı şair, ressam ve düşünür Taras Şevçenko'ya adanan anıt yerini aldı. Anıt heykeltıraş Salih Akbulut tarafından yapıldı. 2025-2026 yıllarında ise Ukrayna'nın Antalya Başkonsolosluğunun girişimi ve Ukraynalı iş insanlarının desteğiyle parkta modernizasyon çalışması gerçekleştirildi. Çalışmalarla, ziyaretçileri Ukrayna kültürünün atmosferine daha derinlemesine dahil edecek çağdaş bir kültür alanı oluşturulması amaçlandı.

Parktaki çalışmalar, Muratpaşa Belediyesi, Ukraynalı iş insanları, Ukrayna Mykhailo Drahomanov Devlet Üniversitesi Teknoloji ve Tasarım Fakültesi öğrencileri, Ukrayna Ailesi Derneği ve Antalya'da yaşayan Ukraynalıların katılımıyla tamamlandı.

Tören kapsamında Ukrayna'nın Antalya Başkonsolosu Boğdan Konopliastyi, parkın yenilenmesine katkı sunan sponsorlar, sanatçılar ve ustalara teşekkür belgeleri takdim etti. - ANTALYA