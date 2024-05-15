Antalya Devlet Opera ve Balesi 'Giselle' balesini son kez sahneledi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Antalya Devlet Opera ve Balesi 'Giselle' balesini son kez sahneledi

Antalya Devlet Opera ve Balesi \'Giselle\' balesini son kez sahneledi

Antalya Devlet Opera ve Balesi, romantik bale türünün önemli eserlerinden biri olan 'Giselle' balesini bu sezon son kez sanatseverlerle buluşturdu. Eser, Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde kapalı gişe sahnelendi ve Ayşe Fidanlık tarafından sahneye konuldu. Balede, kalbi kırık bir genç kızın mistik hikayesi anlatılırken, müzikler Adolphe Adam'a ait olup koreografi Jean Coralli ve Jules Perrot tarafından yapıldı. Sahne üstü tasarımların dekor tasarımını Çağda Çitkaya, kostümü Nursun Ünlü ve ışık tasarımını Mustafa Eski üstlendi. Orkestra şefi Pavel Petrenko'nun yönettiği eserde başkemancı Sibel Aydın rol aldı. 'Giselle' balesinde aşk, ihanet ve bağışlama temaları işlendi ve başrolleri Rina Murata, Mehmet Batur Büklü, Burak Özbek, Milina Fidan Özbek, Haruna Takeda ve Kaname Noi canlandırdı.

15.05.2024 13:01
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Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), "Giselle" balesini bu sezon son kez sanatseverlerle buluşturdu.

Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, romantik bale türünün önemli eserlerinden biri kabul edilen "Giselle", Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde kapalı gişe sahnelendi.

Sezona veda eden temsil, Ayşe Fidanlık tarafından sahneye konuldu. Kalbi kırık bir genç kızın mistik hikayesinin anlatıldığı balede, Fransız besteci Adolphe Adam'ın müzikleri üzerine Jean Coralli ve Jules Perrot'un koreografisiyle sanatseverlerin karşısına çıkıldı.

Eserde, hem köy hayatının doğallığını hem de mistik dünyanın bilinmezliğini seyircilere aktarmaktaki en önemli etkenlerden olan sahne üstü tasarımlardan dekor tasarımını Çağda Çitkaya, kostümü Nursun Ünlü, ışık tasarımı ise Mustafa Eski üstlendi.

Orkestra sanatçılarını orkestra şefi Pavel Petrenko yönetirken, eserin başkemancısı Sibel Aydın oldu.

Aşk, ihanet ve bağışlama temalarının işlendiği balede, "Giselle"i Rina Murata, "Albrecht"i Mehmet Batur Büklü, "Hilarion"u Burak Özbek, "Myrtha"yı Milina Fidan Özbek, "Köy Pas de Deux"i ise Haruna Takeda ve Kaname Noi canlandırdı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Antalya Devlet Opera ve Balesi 'Giselle' balesini son kez sahneledi - Son Dakika

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