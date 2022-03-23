Antalya Devlet Opera ve Balesi "Kamelyalı Kadın" balesini sahneleyecek - Son Dakika
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Antalya Devlet Opera ve Balesi "Kamelyalı Kadın" balesini sahneleyecek

23.03.2022 15:29
Antalya Devlet Opera ve Balesi "Kamelyalı Kadın" balesini sahneleyecek

Antalya Devlet Opera ve Balesince (DOB), "Kamelyalı Kadın" balesi sahnelenecek.

Antalya Devlet Opera ve Balesince (DOB), "Kamelyalı Kadın" balesi sahnelenecek.

Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, ünlü Fransız yazar Alexandre Dumas'ın aynı adlı ilk romanından uyarlanan Kamelyalı Kadın balesi, 26 Mart'ta sanatseverlerle buluşacak.

Yazar Dumas'ın gerçek hayattaki sevgilisi Marie Duplessis'ten esinlendiği verem hastası Marguerite Gautier ile prestijli bir ailenin avukat oğlu Armand Duval'ın tutkulu ve dramatik aşkını konu alan eser, Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde sahnelenecek.

Koreografisi ve librettosu Volkan Ersoy ve Armağan Davran'a ait balenin müzikleri, Giuseppe Verdi'nin bilinen eserlerinin yanı sıra Türkiye'de daha önce hiç icra edilmemiş besteleri de seçilerek Tolga Taviş tarafından hazırlandı.

İki perdelik balenin kostüm tasarımı Gazal Erten, ışık tasarımı Fuat Gök ve dekor tasarımı ise Ankara Devlet Opera ve Balesinin eski Başdekoratörü Savaş Camgöz imzasını taşıyor.

"Marquerite Gautier"i Iaroslava Volkova, "Armand Duval"ı Tolga Burçak, "Kont de Varville" rolünü Ömer Erenler, "Baba Armand Duval"ı Mert Söylemez, "Olimpie" rolünü Burcu Bodur, "Gaston"u ise Evren İskender'in canlandıracağı eserde soprano Nurdan Küçükekmekçi de sahne alacak.

Balenin biletleri Haşim İşcan Kültür Merkezi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki opera gişelerinin yanı sıra "www.biletinial.com" internet adresinden de temin edilebilecek.

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Haşim İşcan, Antalya, Opera, Mart, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Antalya Devlet Opera ve Balesi 'Kamelyalı Kadın' balesini sahneleyecek - Son Dakika


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