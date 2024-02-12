Antalya Devlet Opera ve Balesi, Kanlı Nigar müzikalini sahneleyecek - Son Dakika
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Kültür Sanat

Antalya Devlet Opera ve Balesi, Kanlı Nigar müzikalini sahneleyecek

Antalya Devlet Opera ve Balesi, Kanlı Nigar müzikalini sahneleyecek

Antalya Devlet Opera ve Balesi, Geleneksel Türk Tiyatrosu'nun önemli eserlerinden Kanlı Nigar müzikalini Cem İdiz'in besteleriyle sahneleyecek. Eser, kocasından şiddet görmüş bir kadının hikayesini anlatıyor ve 15 Şubat'ta Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde izleyiciyle buluşacak. Müzikalde Antalya DOB korosu ve orkestrası da yer alacak.

12.02.2024 11:15  Güncelleme: 11:16
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Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), Geleneksel Türk Tiyatrosu'nun en önemli eserlerinden "Kanlı Nigar" müzikalini, Cem İdiz'in besteleriyle sunacak.

Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre eser, 15 Şubat Perşembe akşamı Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde sahnelenecek.

Kendi ayakları üzerinde duran, kocasından şiddet görmüş kadınları çatısı altında toplayan, kızıyla beraber fal bakıp bohça açarak geçimini sağlayan bir kadının hikayesini anlatan eser, Haldun Özörten tarafından sahneye koyuldu; Antalya DOB korosu, Mahir Seyrek tarafından hazırlandı.

Eserde Antalya DOB orkestrasını şef Ömer Yöndem yönetecek. Başkemancılığı Demet Emen'in üstlendiği eğlenceli müzikalde dekor tasarımı Özgür Usta, kostüm tasarımı Nursun Ünlü, koreografi Serhat Nüfusçu ve ışık tasarımı ise Mustafa Eski imzasını taşıyor.

İki perde sahnelenen eserde "Kanlı Nigar"ı Semiha Boran, "Hamdi"yi Fatih Şanal, "Haydar"ı Toygarhan Atuner, "Şetaret"i Zişan Damcıoğlu, "Letafet"i Arzu Yaman, "Hüsrev"i Enis Ok, "Rumelili"yi Ercan Uğur, "Laz"ı Ferdi Uslu, "Acem"i Baturalp Bilgili, "Ülfet"i Selin Telek, "Nefaset"i Selda Serdar, "Mahallenin Meraklısı"nı Ceren Aytekin, "Naci"yi Mustafa Özşamlı ve "İhtiyar" rolünü ise Emre Aytekin canlandıracak.

Eserin konusu

Hikaye 1900'lerin İstanbul'unda geçmektedir. Besleme olarak yetiştiği evden küçük yaşta kaçan Nigar, yıllar sonra kızı Letafet, kalfası Şetaret, bahtsız besleme Nefaset ve dilsiz Ülfet ile eski mahallesine döner.

Mahallelerine yeni gelen kadınları merak eden ahali, gece vakti Nigar'ın evini rahatsız etmeye başlar ve olaylar böyle gelişir. Tek başlarına bir erkeğe ihtiyaç duymadan yaşayabileceklerini herkese ispatlayan kadınlar, bu yönleriyle günümüz kadınlarına ilham olmaktadır.

Kaynak: AA

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