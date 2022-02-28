Antalya Devlet Opera ve Balesi, komik opera "Sevil Berberi" sahneleyecek - Son Dakika
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Antalya Devlet Opera ve Balesi, komik opera "Sevil Berberi" sahneleyecek

28.02.2022 10:24
Antalya Devlet Opera ve Balesi, komik opera "Sevil Berberi" sahneleyecek

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), İtalya komik operasının şaheserlerinden kabul edilen, Gioacchino Rossini'nin "Sevil Berberi" operasını 3 Mart'ta sanatseverlerin beğenisine sunacak.

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), İtalya komik operasının şaheserlerinden kabul edilen, Gioacchino Rossini'nin "Sevil Berberi" operasını 3 Mart'ta sanatseverlerin beğenisine sunacak.

Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, Haldun Özörten'in sahneye koyduğu "Sevil Berberi", Rossini'nin yaşamı boyu yazdığı 39 opera içinde dünya opera sahnelerinin en çok tercih ettiği eserlerin başında geliyor.

Dünya komik opera sanatının mükemmel örneği olarak nitelendirilen eserde Antalya DOB orkestrasını şef Zdravko Georgiev Lazarov yönetirken, Antalya DOB korosunu şef Mahir Seyrek çalıştırıyor.

Eğlenceli operada dekor tasarımı Tayfun Çebi'ye, kostüm tasarımı Nursun Ünlü'ye, koreografi Melda Özkan'a ve ışık tasarımı Mustafa Eski'ye ait.

İki perdelik eserde "Figaro"yu Mehmet Ali Tutar, "Rosina"yı Sema Suna, "Kont Almaviva"yı Devrim Demirel, "Dr. Bartolo"yu Engin Suna, "Don Basilio"yu Umut Tarık Akça, "Berta"yı Gülçin Gültekin, "Fiorello" ve "Subay"ı Baturalp Bilgili, "Uşak"ı Vural Vursavaş, "Noter" rolünü Berkan Balcı canlandıracak, Mustafa Özşamlı da anlatıcı olarak yer alacak.

İspanya'nın Sevilla kentinde 17. yüzyılda geçen eserde, Kont Almaviva'nın Madrid'de görüp aşık olduğu güzel Rosina için kente gelmesi, eski berberi Figaro'nun yardımlarıyla Rosina'nın vasisi Don Bartolo'nun, servetine konmak için kadınla evlenmeyi planlaması ve gelişen olaylar konu alınıyor.

Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde 3 Mart saat 20.00'de sahnelenecek operanın bilet fiyatları 25, 50 ve 70 lira. Biletler, Haşim İşcan Kültür Merkezi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki opera gişelerinin yanı sıra "www.biletinial.com" internet adresinden temin edilebiliyor.

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Gioacchino Rossini, Antalya, Opera, Mart, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Antalya Devlet Opera ve Balesi, komik opera 'Sevil Berberi' sahneleyecek - Son Dakika


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