Antalya DOB'da dünyaca ünlü operetlerden seçkiler seslendirildi - Son Dakika
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Antalya DOB'da dünyaca ünlü operetlerden seçkiler seslendirildi

04.10.2022 23:02

Antalya Devlet Opera ve Balesi'nde (DOB), "Operetlerden Seçkiler" konseri sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Antalya Devlet Opera ve Balesi'nde (DOB), "Operetlerden Seçkiler" konseri sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde sahneye konulan konserde, sevilen ve bilinen operetlerin aryaları ve ansamblları seslendirildi.

Atay Ergezen tarafından sahneye konulan konserde soprano Arzu Yaman, Zişan Damcıoğlu, Serap Demirhan Işık, Meriç Karataş, Esra Serbest ve Gizem Şener, tenor Koray Damcıoğlu, Baha İşler, Fatih Şanal, Dağhan Ergün, Erdi Can Aybaş ve Göksay Yaran, bariton Ümit Burak Tekinay ve piyanist Metin Kiper sahne aldı.

Mizansenlerin de eşlik ettiği konserin sahne düzeni Özlem Tekinay, sahne tasarımı Cüneyt Şencan ve ışık tasarımı Mustafa Eski tarafından hazırlandı.

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Kaynak: AA

Haşim İşcan, Antalya, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Antalya DOB'da dünyaca ünlü operetlerden seçkiler seslendirildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Antalya DOB'da dünyaca ünlü operetlerden seçkiler seslendirildi - Son Dakika
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