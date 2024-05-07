Antalya Devlet Opera ve Balesi\'nden Giselle balesi

Kültür Sanat

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), "Giselle" balesini sanatseverlerin beğenisine sunacak.

Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, romantik bale türünün en önemli eserlerinden biri kabul edilen Giselle, 9,11 ve 14 Mayıs'ta saat 20.00'de Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde sahnelenecek.

Ayşe Fidanlık tarafından sahneye konulan, kalbi kırık bir genç kızın mistik hikayesini anlatan Giselle, Fransız besteci Adolphe Adam'ın müzikleri üzerine Jean Coralli ve Jules Perrot'un koreografisiyle sahnelenecek.

Antalya DOB orkestrasını şef Pavel Petrenko'nun yönettiği eserin başkemancılığını Sibel Aydın üstlenirken, eserde dekor tasarımı Çağda Çitkaya, kostüm tasarımı Nursun Ünlü, ışık tasarımı Mustafa Eski imzası taşıyor.

Eserde "Giselle"i Rina Murata, "Albrecht"i Yusuf Ozan Demirbaş, "Hilarion"u Burak Özbek, "Myrtha"yı Milina Fidan Özbek, "Köy Pas de Deux"i ise Haruna Takeda ve Kaname Noi canlandırıyor.

Eserin biletleri, Haşim İşcan Kültür Merkezi ve Cumhuriyet Meydanı gişelerinin yanı sıra www.biletinial.com adresinden de temin edilebiliyor.