Çello, arp ve şan dörtlüsünün Antik Yunan geleneğinden bugüne uzandığı özel konserde, Barok Çağı ve Fransız romantik dönemine ait eserler ile Anadolu'nun eşsiz parçaları dört kadın sanatçının duyarlılığından süzülüp sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Kaynak: AA

Antalya, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika › Kültür Sanat › Antalya Devlet Opera ve Balesi'nden 'Venera Ensemble' konseri - Son Dakika

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