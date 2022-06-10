Antalya Devlet Opera ve Balesi'nden "Venera Ensemble" konseri - Son Dakika
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Antalya Devlet Opera ve Balesi'nden "Venera Ensemble" konseri

10.06.2022 23:10
Antalya Devlet Opera ve Balesi'nden "Venera Ensemble" konseri

Antalya Devlet Opera ve Balesi, "Venera Ensemble" konserini sanatseverlerle buluşturdu.

Antalya Devlet Opera ve Balesi, "Venera Ensemble" konserini sanatseverlerle buluşturdu.

Antalya Müzesi bahçesindeki konserde, Antalya Devlet Opera ve Balesi sanatçıları soprano Bilge Yılmaz, mezzo soprano Gülçin Gültekin, viyolonsel sanatçısı Veronika Yeliz Efe ve arp sanatçısı Senem Çine sahne aldı.

Çello, arp ve şan dörtlüsünün Antik Yunan geleneğinden bugüne uzandığı özel konserde, Barok Çağı ve Fransız romantik dönemine ait eserler ile Anadolu'nun eşsiz parçaları dört kadın sanatçının duyarlılığından süzülüp sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

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Kaynak: AA

Antalya, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Antalya Devlet Opera ve Balesi'nden 'Venera Ensemble' konseri - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya Devlet Opera ve Balesi'nden "Venera Ensemble" konseri - Son Dakika
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