Antalya Devlet Opera ve Balesi, 23 Nisan\'da \'Rapunzel\' çocuk operasını sahneledi

Kültür Sanat

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda, "Rapunzel" çocuk operasını sanatseverlerle buluşturdu.

Antalya DOB'tan yapılan açıklamaya göre, minikleri masallar dünyasında yolculuğa çıkaran "Rapunzel" operası, Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde sahnelendi.

Dünya çapında tanınan ve sevilen masallardan biri olan Rapunzel, Ahmet Sait Karabulut'un müzikal temalarıyla sahneye konuldu.

Eserin yönetmenliğini Sabri Özmener üstlendi, metnini Zeynep Ergüven hazırladı.

Eserin dekor tasarımı Özgür Usta, kostüm tasarımı Gazal Erten, koreografisi Kürşat Kılıç ve ışık tasarımı Mustafa Eski imzası taşıyor

Antalya DOB orkestrasını Ahmet Sait Karabulut'un yönettiği eserde, "Rapunzel" karakterini Meriç Karataş, "Leo"yu Baha İşler, "Cadı"yı Tuğçe Oğuzülgen, "Mia"yı Sinem Seçil Baddal, "Bıdık"ı Ercan Uğur, "Karga"yı Erdi Can Aybaş ve Pölsnderndorf Büyücüsü rolünü Sılay Erman canlandırdı.

Renkli dekor ve kostümleriyle dikkati çeken eser, minik sanatseverlerin beğenisini kazandı.

Eser, 25 Nisan saat 11.00'de yeniden sahnelenecek.