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Antalya Devlet Opera ve Balesi, "Sevil Berberi"ni sahneleyecek - Son Dakika

Antalya Devlet Opera ve Balesi, "Sevil Berberi"ni sahneleyecek

17.11.2021 13:13
Antalya Devlet Opera ve Balesi, "Sevil Berberi"ni sahneleyecek

Antalya Devlet Opera ve Balesi, ezgileri, ince ve eğlendirici müziği ile İtalyan komik operasının şaheserlerinden biri olan Rossini'nin "Sevil Berberi" eserini sergileyecek.

Antalya Devlet Opera ve Balesi, ezgileri, ince ve eğlendirici müziği ile İtalyan komik operasının şaheserlerinden biri olan Rossini'nin "Sevil Berberi" eserini sergileyecek.

Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, geçen yıl prömiyeri gerçekleştirilen eser, bu sezon ilk kez cumartesi günü Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde, operanın özüne uygun biçimde kısaltılan dekor ve kostümlü konser versiyonu ile sahnelenecek.

Haldun Özörten'in sahneye koyduğu Sevil Berberi, Gioacchino Rossini'nin yaşamı boyu yazdığı 39 opera içinde dünya opera sahnelerinin en çok tercih ettiği eserlerin başında geliyor.

Dünya komik opera sanatının "en mükemmel örneği" sayılan eserde, Antalya DOB orkestrasını şef Zdravko Georgiev Lazarov yönetirken, Antalya DOB korosunu şef Mahir Seyrek çalıştırıyor. Eğlenceli operada dekor tasarımı Tayfun Çebi'ye, kostüm tasarımı Nursun Ünlü'ye, koreografi Melda Özkan'a ve ışık tasarımı Mustafa Eski'ye ait.

17. yüzyılda İspanya'nın Sevilla kentinde geçen Sevil Berberi'nde, Kont Almaviva'nın Madrid'de gördüğü ve aşık olduğu güzel Rosina için kente gelmesi, eski berberi Figaro'nun yardımları ile Rosina'nın vasisi Don Bartolo'nun, kızın servetine konmak için onunla evlenmeyi planlaması ve bu çerçevede gelişen olaylar konu alınıyor.

İki perdelik eserde,"Figaro" rolünü Mehmet Ali Tutar, "Rosina" rolünü Sema Çavuşoğlu Suna, "Kont Almaviva" rolünü Devrim Demirel, "Dr. Bartolo" rolünü Engin Suna, "Don Basilio" rolünü Umut Tarık Akça, "Berta" rolünü Gülçin Gültekin, "Fiorello" ve "Subay" rollerini Baturalp Bilgili, "Uşak" rolünü Vural Vursavaş, "Noter" rolünü Egemen Barın canlandırırken, Mustafa Özşamlı da anlatıcı olarak yer alacak.

Gioacchino Rossini, Antalya, İtalyan, Opera, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Antalya Devlet Opera ve Balesi, 'Sevil Berberi'ni sahneleyecek - Son Dakika


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