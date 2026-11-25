Antalya Devlet Tiyatrosu (ADT) tarafından sahnelenen 'Shakespeare'in Bütün Oyunları', 5 sezonda 114 temsil ve 40 bin 645 tiyatrosevere ulaştı. William Shakespeare'in eserlerini komedi formatında sahneye taşıyan oyun, yıllar içerisinde hem oyuncuların sahne deneyimini geliştirdi hem de kendine sadık bir seyirci kitlesi oluşturdu. Oyuncular Şükrü Gürel, Mert Kurt ve İsmail Sabri Memiş, oyunun kendileri için bir oyunculuk yolculuğuna dönüştüğünü, seyircinin ilgisinin kendilerini motive ettiğini söyledi.

ADT'nin sahnelediği; Adam Long, Daniel Singer ve Jess Winfield tarafından yazılan, Leyla Özgüler Kalender'in Türkçeye çevirdiği, Gökçe Yurtsal'ın yönettiği 'Shakespeare'in Bütün Oyunları', üç erkek oyuncunun William Shakespeare'in bütün eserlerini tek bir sahneye sığdırma çabasını konu alıyor. İki perdeden oluşan komedi oyununda Mert Kurt, İsmail Sabri Memiş ve Şükrü Gürel rol alıyor. Oyuncular, farklı karakterlere hayat verdikleri oyunda seyirciyle doğrudan iletişim kurup interaktif sahne deneyimi sunuyor.

5 SEZONDA 40 BİNİ AŞKIN SEYİRCİ

Oyuna ilişkin paylaşılan sezon verilerine göre, 2022-2023 sezonundan 2026-2027 sezonuna 90 temsil ve 24 turne temsili gerçekleştirilen 'Shakespeare'in Bütün Oyunları', toplamda 114 temsil ve 40 bin 645 tiyatrosevere ulaştı. Seyircilerin 28 bin 239'u Antalya'daki temsillerde, 12 bin 406'sı turnelerde oyunu takip etti.

2022-2023 sezonunda 45 temsil ve 13 bin 624 seyirciye ulaşan oyun, 2023-2024 sezonunda 34 temsil ve 14 bin 429 seyirciyle en yüksek sezonluk izleyici sayısına ulaştı. 2024-2025 sezonunda 9 temsil gerçekleştirilirken 3 bin 680 kişi oyunu izledi. 2025-2026 sezonunda 17 temsil ve 6 bin 189 seyirciye ulaşan oyun, 2026-2027 sezonunda da sahnelenmeye devam ediyor.

'OYUN BİZİ ZOR ZAMANLARIMIZDA AYAĞA KALDIRDI'

Oyunculardan Şükrü Gürel, ilk provalardan bu yana ekip içerisindeki uyumun korunduğunu söyledi. Üç oyuncunun sahne dışında da arkadaş olduğunu belirten Gürel, bu yakınlığın sahneye de yansıdığını ifade etti. Oyunun enerjisinin seyircinin tepkisine göre değiştiğini ifade eden Şükrü Gürel, "5'inci sezonu olmasına rağmen hala 'Oynayalım, devamlı oynayalım' diyoruz. Bizi çok zor zamanlarımızda bile ayağa kaldıran bir oyun. Güzel insanlarla tanışmamızı sağlayan, çok güzel sonuçlar doğuran bir oyun oldu bizim için" diye konuştu.

OYUNU BİRDEN FAZLA KEZ İZLEMEYE GELENLER VAR

Seyircilerden gelen geri dönüşlerin kendilerini mutlu ettiğini anlatan Gürel, oyunu birden fazla kez izlemeye gelen tiyatroseverlerin de bulunduğunu söyledi. Bazı seyircilerin bir hafta içerisinde üç dört kez geldiğini belirten Şükrü Gürel, "Oyunumuzla ilgili en iyi yorum genellikle 'Çok samimisiniz, çok içten oynuyorsunuz' oluyor. Bu hem ekip arkadaşlarımızla aramızdaki uyumdan hem de samimiyetimizden kaynaklanıyor. Bu da seyirciye geçiyor" dedi.

'KATILIM GÖSTEREN SEYİRCİYLE OYUN TADINDAN YENMİYOR'

Oyunun interaktif yapısının zaman içerisinde kendilerine deneyim kazandırdığını belirten Gürel, seyircinin beklenmedik tepkileri karşısında oyuncuların sahne üzerinde anlık kararlar alabildiğini dile getirdi. Şükrü Gürel, "Bazı seyirciler öyle cevaplar veriyor ki bazen gözleriniz büyüyor. 'Buna cevap vermeli miyim, vermemeli miyim?' diye düşünüyorsunuz. Ama 140 küsur oyun oynayınca biraz tecrübe ediyorsunuz. Eğlenen seyirciyi oyuna daha çok nasıl katarız diye düşünüyoruz. Katılım gösteren seyirciyle oyun tadından yenmiyor" ifadelerini kullandı.

'MESLEKİ ANLAMDA BİZE ÇOK ŞEY KATTI'

Mert Kurt ise ilk sahnelendiği dönemden bugüne oyuncuların hem mesleki hem de kişisel anlamda değişim geçirdiğini söyledi. İlk zamanlarda sahne üzerinde daha az öz güvene sahip olduğunu belirten Kurt, yıllar içerisinde oyunu daha iyi tanıdıklarını ve sahnede rahatladıklarını kaydetti. Oyunun zaman içerisinde gelişen canlı bir organizma gibi olduğunu ifade eden Mert Kurt, "Oyunu oynadıkça yıllar sonra bile daha önce anlamadığınız bir şeyi anlayabiliyorsunuz ya da çözümleyemediğiniz bir konu hakkında çözüm oluşabiliyor. Bu oyun mesleki anlamda da bize çok fazla şey kattı. Benim için en önemli değişim, oyunda daha fazla rahatlayıp seyirciyle ve kendi içimizde daha fazla keyif almak oldu" diye konuştu.

'OYUNCULUK KİMLİĞİMİ OLUŞTURAN BİR OYUN'

Seyirciler arasında oyunu defalarca izleyenler bulunduğunu aktaran Kurt, bazı tiyatroseverlerin oyuna özel hazırlık yaptığını anlattı. Bir seyircinin, oyunda sahneye çıkarılan karakterlerden biri için taç ve kostüm hazırlayarak temsile geldiğini söyleyen Kurt, bir başka seyircinin kızının ise oyunun dekorlarını ve kostümlerini okul çalışmasında yeniden tasarladığını, bazı tiratlarını ezberleyerek kendilerine video gönderdiğini belirtti. Oyunun son 15 dakikasındaki hızlı sahnelerin hazırlanma sürecinin de yoğun prova gerektirdiğini ifade eden Kurt, zaman içerisinde oyuncuların sahne üzerindeki öz güvenlerinin arttığını söyledi. Kurt, oyunun kendisi için taşıdığı anlamı ise "Benim oyunculuk kimliğimi oluşturan bir oyun" sözleriyle anlattı.

'BENİ EN ÇOK BESLEYEN OYUN OLDU'

Oyuncu İsmail Sabri Memiş ise beş sezondur devam eden oyunun kendisi için bir eğitim süreci olduğunu dile getirdi. İlk sahneye çıktığı dönemle bugünkü oyunculuğu arasında önemli farklar bulunduğunu belirten Memiş, "Bu oyunla geliştik, büyüdük, kendimizi bulduk diyebilirim. Bu süreç gerçekten bir eğitim gibi oldu benim için. Büyüttü, besledi, geliştirdi" dedi.

Oyunun interaktif yapısının başlangıçta kendisi için zorlayıcı olduğunu belirten Memiş, zaman içerisinde seyirciyle iletişim kurma konusunda daha rahat hale geldiklerini ifade etti. Sahneye çıkarılacak seyircinin genellikle oyuna katılımı ve enerjisine göre seçildiğini anlatan Memiş, "İlk başlarda deneyimlemeden önce korkutucu bir şeydi çünkü seyirciden ne gelecek belli değil. Ama biraz tecrübeyle ve içerideki rahatlıkla, karşında gerçekten birisi olduğunu kabul ettiğinde çok rahat iletişim kurabiliyorsun" dedi. Üç oyuncu arasındaki arkadaşlığın sahneye yansımasının kendisi için önemli olduğunu vurgulayan Memiş, "Bugüne kadar bulunduğum oyunların içerisinde beni en çok besleyen oyun 'Shakespeare'in Bütün Oyunları' oldu. Üçümüzün arasında gerçekten girift bir bağ var ve onu sahneye yansıtabiliyor olmak, profesyonel bir şekilde bunu yapabiliyor olmak çok büyük bir ego tatmini benim için" diye konuştu.

Oyuncular, seyircilerin ilgisi ve desteğinin oyunun devam etmesinde önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu belirterek tiyatroseverleri yeni temsillerde de kendileriyle buluşmaya davet etti.