Antalya DOB, sezonu Verdi'nin Attila operasıyla 3 Ekim'de Haşim İşcan'da açacak - Son Dakika
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Antalya DOB, sezonu Verdi'nin Attila operasıyla 3 Ekim'de Haşim İşcan'da açacak

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Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), Verdi'nin 'Attila' operasını yeni sezonun açılış eseri olarak 3 Ekim Cumartesi saat 20.00'de Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde sahneleyecek. Rejisör Yiğit Günsoy'un sahneye taşıdığı eserde DOB Solistleri, Korosu ve Orkestrası görev alacak.

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), Giuseppe Verdi'nin erken dönem başyapıtları arasında yer alan "Attila" operasını, sezonun açılış eseri olarak sanatseverlerle buluşturacak.

Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, 33. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali'nin ardından yeni sanat sezonunun ilk eseri olarak sahnelenecek olan opera, tarihsel olayları güçlü bir dramatik kurgu ve etkileyici müzik diliyle sahneye taşıyor.

Görkemli prodüksiyonu, kalabalık sanatçı kadrosu ve çarpıcı sahne estetiğiyle dikkati çeken eser, rejisör Yiğit Günsoy tarafından sahneye taşınıyor.

Eserde, "Attila"yı Şafak Güç, "Odabella"yı Bilge Yılmaz, "Foresto"yu Burak Pektaş, "Ezio"yu M. Yusuf Yıldız, "Papa Leone"yi Enis Cihat Yılmaz, "Uldino" karakterini ise Osman Serkan Bodur canlandıracak.

Yapımda orkestrayı Lorenzo Castriota yönetirken, koro şefliğini Mahir Seyrek üstleniyor.

Dekor ve kostüm tasarımını Gülden Sayıl, koreografiyi Bader Çakan, ışık tasarımını ise İnan Erbil Sefer üstleniyor. Eserin başkemancısı Fahrettin Arda olurken, Antalya Devlet Opera ve Balesi Solistleri, Korosu ve Orkestrası dev prodüksiyonda görev alıyor.

Sezonun açılış eseri olan üç perdelik "Attila" operası, 3 Ekim Cumartesi günü saat 20.00'de Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde sahnelenecek.

Kaynak: AA
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