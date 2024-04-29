Antalya Kumluca'da Geleneksel Tarım ve Seracılık Festivali Yörük Ateşiyle Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Antalya Kumluca'da Geleneksel Tarım ve Seracılık Festivali Yörük Ateşiyle Başladı

Antalya Kumluca\'da Geleneksel Tarım ve Seracılık Festivali Yörük Ateşiyle Başladı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde düzenlenen Geleneksel Tarım ve Seracılık Festivali, Yörük çadırları yerleşkesinde yapılan Yörük ateşiyle başladı. Festivalde, Yörük göçü etkinliği ve Yörük çadırlarının kurulması gibi geleneksel etkinlikler gerçekleştirildi. Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, etkinliklerin birlik ve beraberliği pekiştirmek, geçmiş kültürleri yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla düzenlendiğini belirtti. Festival kapsamında çadırlar gezilerek tarihi aletler incelendi.

29.04.2024 23:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Kumluca ilçesinde bu yıl 25'incisi düzenlenen Geleneksel Tarım ve Seracılık Festivali etkinlikleri kapsamında, Yörük çadırları yerleşkesinde Yörük ateşi yakıldı.

Yörük Göçü etkinliğiyle başlayan festival, 41 mahallenin kurduğu Yörük çadırları yerleşkesindeki etkinliklerle devam etti.

Etkinlikler öncesinde Kumluca Belediyesi tarafından alanda kurulan Yörük otağı önünde Yörük ateşi yakıldı.

Kumluca Kaymakamı Tekin Erdemir, Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, mahalle muhtarları ve vatandaşların katıldığı etkinlikte ateşin yakılmasının ardından halk oyunları gösterisi yapıldı.

Belediye Başkanı Avcıoğlu, burada yaptığı konuşmada, birlik ve beraberliğin pekişmesi, geçmiş kültürlerin yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması adına bu etkinliklerin gerçekleştirildiğini söyledi.

Geleneksel olarak yapılan festivalin en önemli etkinliğinin Yörük göçü ve Yörük çadırlarının kurulması olduğunu belirten Avcıoğlu, "Bugün burada Yörük çadırlarımızın önünde, Yörük ateşimizi hep birlikte yaktık. Yörük ateşi bizim Yörük kültürümüzün en önemli unsurlarından birisiydi. Hep birlikte bu kültürümüzü, bu geleneğimizi yaşatmaya çalışıyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyor, bir hafta sürecek etkinliklerimizde herkese iyi eğlenceler diliyorum." diye konuştu.

Yörük çadırı kuran Merkez Mahallesi Muhtarı Serkan Ersoy da kendi mahallelerinin ilçe merkezinde olmasına rağmen, Yörük kültürünü yaşatmak adına, her yıl olduğu gibi bu yılda çadırlarını kurduklarını dile getirdi.

Çadırların kıldan olduğunu belirten Ersoy, "Çadırımız gerçek Yörük çadırı olan kıl çadırdır. Çadırımızda bulunan araç gereçler, geçmişte atalarımızın o günkü yaşamlarında kullandıkları eşyalardır. Geçmişten aldığımız bu mirasımızı geleceğimiz olan çocuklarımıza tanıtmaya çalışıyoruz. Halkımızın ilgisi çok güzel, çok güzel katılım var." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından, Kaymakam Erdemir ile Belediye Başkanı Avcıoğlu ve beraberindekiler çadırları gezerek vatandaşlarla sohbet etti, çadırlarda bulunan tarihi aletleri inceleyerek bilgi aldı.

Kaynak: AA

Kumluca, Antalya, Festival, Tarım, Kültür, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Antalya Kumluca'da Geleneksel Tarım ve Seracılık Festivali Yörük Ateşiyle Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:37 Beyaz Saray: Uluslararası Ceza Mahkemesi, Netanyahu hakkında tutuklama kararı çıkarma yetkisine sahip değil Beyaz Saray: Uluslararası Ceza Mahkemesi, Netanyahu hakkında tutuklama kararı çıkarma yetkisine sahip değil
23:13 Bülent Arınç, Özgür Özel’le olan anısını ilk kez anlattı: O benim kahramanım Bülent Arınç, Özgür Özel'le olan anısını ilk kez anlattı: O benim kahramanım
23:11 EuroLeague’den Ergin Ataman’a 35 bin euro para cezası EuroLeague'den Ergin Ataman'a 35 bin euro para cezası
22:45 Gazze Şeridi’nde İsrail katliamı devam ederken Tel Aviv sokakları karıştı, halk polisle çatıştı Gazze Şeridi'nde İsrail katliamı devam ederken Tel Aviv sokakları karıştı, halk polisle çatıştı
20:47 CHP 1 Mayıs’ta Taksim’e yürüyecek CHP 1 Mayıs'ta Taksim'e yürüyecek
00:27 1 Mayıs’ta toplu taşıma ücretsiz olacak 1 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz olacak
00:09 Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Tolunay Kafkas: Galatasaray’ı yenmemiz gerekiyor Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Tolunay Kafkas: Galatasaray'ı yenmemiz gerekiyor
23:43 Konyaspor, efsane kaptanı Ali Çamdalı’yı teknik direktörlük görevine getirdi Konyaspor, efsane kaptanı Ali Çamdalı'yı teknik direktörlük görevine getirdi
22:32 Suudi Arabistan’da sel felaketinde araçlar sulara kapıldı Suudi Arabistan'da sel felaketinde araçlar sulara kapıldı
22:07 Nijerya’da menenjit salgınında ölü sayısı 85’e yükseldi Nijerya'da menenjit salgınında ölü sayısı 85'e yükseldi
21:43 Brüksel’de Türk mahallesindeki kafede silahlı saldırı Brüksel'de Türk mahallesindeki kafede silahlı saldırı
20:39 Adana’da kum yüklü tır çukura düştü Adana'da kum yüklü tır çukura düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2024 01:05:33. #1.12#
SON DAKİKA: Antalya Kumluca'da Geleneksel Tarım ve Seracılık Festivali Yörük Ateşiyle Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement